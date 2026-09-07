Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) desfășoară controale la cantinele școlare și firmele care livrează mâncare copiilor. Campania urmărește prevenirea toxiinfecțiilor alimentare la începutul noului an școlar.

Inspectorii Direcțiilor Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) verifică blocurile alimentare din creșe, grădinițe și școli. Sunt incluse unitățile cu program normal, after-school, semi-internat sau internat. Controalele vizează și firmele de catering care furnizează preparate instituțiilor de învățământ.

„Prioritatea absolută a instituției noastre este asigurarea unui mediu sigur pentru elevi”, a declarat Alexandru Nicolae Bociu, președintele ANSVSA.

Acesta a precizat că fiecare masă servită copiilor trebuie să respecte standardele de igienă și siguranță alimentară.

Ce verifică inspectorii în cantine și bucătării

Prima etapă a controlului urmărește existența documentelor de înregistrare sau autorizare sanitar-veterinară. Obligația se aplică atât blocurilor alimentare, cât și furnizorilor de catering. Inspectorii verifică apoi spațiile în care alimentele sunt depozitate, preparate și servite. Sunt analizate starea suprafețelor, echipamentele folosite și modul de gestionare a deșeurilor alimentare.

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Un capitol important îl reprezintă proveniența materiilor prime. Operatorii trebuie să poată demonstra de unde au fost cumpărate alimentele și în ce condiții au fost recepționate. Produsele expirate, etichetate incorect sau fără documente de proveniență nu pot fi folosite pentru pregătirea meselor.

În cazul alimentelor perisabile, inspectorii verifică temperaturile de depozitare. Pentru preparatele livrate prin catering este urmărită respectarea lanțului frigorific pe durata transportului.

Personalul trebuie să aibă documentele medicale necesare

Controalele includ și verificarea angajaților care manipulează alimente. Inspectorii urmăresc existența fișelor medicale și purtarea echipamentului de protecție. Personalul trebuie să cunoască și să respecte regulile de igienă aplicabile în bucătării, cantine și spațiile de servire. Dacă sunt identificate alimente care prezintă un risc pentru sănătatea copiilor, acestea vor fi retrase imediat din consum. Produsele vor fi trimise către unități autorizate pentru neutralizare.

Deficiențele grave de igienă sau problemele structurale pot atrage sancțiuni. ANSVSA poate aplica amenzi și poate suspenda temporar activitatea blocurilor alimentare sau a cantinelor. Interzicerea activității poate fi dispusă și atunci când neregulile identificate la controalele anterioare nu au fost remediate.

Unde pot părinții reclama neregulile

ANSVSA le solicită conducerilor unităților de învățământ să verifice atent alimentele recepționate. Școlile trebuie să urmărească și respectarea contractelor încheiate cu firmele de catering.

Părinții și reprezentanții legali pot semnala eventualele probleme privind siguranța alimentelor la Call Center ANSVSA.

Numărul disponibil este 0800.826.787, iar apelul este gratuit din orice rețea. Sesizările pot fi transmise și prin canalele electronice ale instituției.