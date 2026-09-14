Un comerciant ambulant din Iași a rămas fără 437 de pui de găină după ce polițiștii i-au confiscat marfa în 2020, deși ulterior instanța a stabilit că sancțiunea fusese aplicată nelegal. Puii au fost deja valorificați, iar Poliția Județeană Iași a ajuns să plătească din fonduri proprii contravaloarea lor, 4.807 lei. Acum, instituția încearcă să recupereze banii de la Fisc, însă cererea a fost respinsă, relatează publicația Ziarul de Iași.

În mai 2020, P.N. a fost sancționat de polițiști după ce a fost prins vânzând pui vii pe ulițele satului Mihail Kogălniceanu, comuna Țigănași, județul Iași. Omul avea 437 de pui, pe care îi comercializa cu 11 lei bucata.

Polițiștii au confiscat păsările, iar comerciantul a contestat în instanță procesul-verbal de contravenție și a cerut restituirea mărfii.

Comerciantul avea toate documentele necesare

Magistrații Judecătoriei au constatat că bărbatul deținea documentele necesare pentru activitatea pe care o desfășura.

Comerciantul completase declarația pe proprie răspundere solicitată la acea vreme în contextul restricțiilor impuse pentru combaterea pandemiei de COVID-19. De asemenea, avea o întreprindere individuală autorizată pentru comerț cu amănuntul în afara magazinelor, chioșcurilor și piețelor, ceea ce îi permitea să desfășoare comerț ambulant.

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În plus, avea certificat de înregistrare sanitar-veterinară pentru mașina cu care transportase puii, certificat de sănătate necesar pentru comercializarea păsărilor vii și un contract de distribuție.

Instanța a stabilit că acesta respectase normele și documentația prevăzute de lege și a dispus anularea procesului-verbal de contravenție.

Judecătorii au decis și restituirea celor 437 de pui. În cazul în care acest lucru nu mai era posibil, comerciantul urma să primească echivalentul în bani, respectiv 4.807 lei.

IPJ a fost obligat și la plata a 1.320 de lei reprezentând cheltuieli de judecată. Sentința a rămas definitivă după ce Inspectoratul de Poliție Județean a declarat apel.

Puii fuseseră deja vânduți în beneficiul statului

Între timp, însă, cei 437 de pui nu mai puteau fi restituiți. Păsările fuseseră predate unui agent economic specializat în valorificarea bunurilor confiscate și vândute în beneficiul bugetului de stat.

Cum restituirea în natură nu mai era posibilă, IPJ trebuia să achite contravaloarea mărfii. Instituția nu a făcut plata imediat, astfel că s-a ajuns la executare silită.

În cele din urmă, Poliția Județeană a plătit 7.792 de lei. Din această sumă, 4.807 lei reprezentau contravaloarea celor 437 de pui, 1.320 de lei erau cheltuieli de judecată, iar 1.665 de lei au reprezentat cheltuieli de executare.

Problema a apărut în momentul în care polițiștii au încercat să recupereze cei 4.807 lei. Banii obținuți din vânzarea puilor ajunseseră la bugetul de stat, nu în conturile IPJ.

ANAF a respins cererea Poliției

IPJ s-a adresat Agenției Naționale de Administrare Fiscală și a solicitat restituirea celor 4.807 lei.

În noiembrie 2023, Direcția Operativă de Valorificare a Bunurilor Confiscate a respins solicitarea. Reprezentanții Fiscului au argumentat că sumele provenite din valorificarea bunurilor confiscate pot fi restituite persoanei de la care au fost luate bunurile, nu unei instituții publice.

În cazul de față, comerciantul nu mai avea însă ce să solicite, întrucât IPJ îi achitase deja contravaloarea puilor în urma hotărârii judecătorești.

Pentru că Poliția și Fiscul nu au ajuns la o soluție, disputa a ajuns în instanță. IPJ a chemat în judecată ANAF, încercând să recupereze suma plătită pentru cei 437 de pui.

Instanța a respins acțiunea Poliției

În proces, reprezentanții ANAF au susținut din nou că banii proveniți din valorificarea bunurilor confiscate puteau fi restituiți doar persoanei de la care fuseseră confiscate bunurile.

Fiscul a mai susținut că Poliția s-ar fi adresat instituției greșite. Potrivit argumentelor prezentate în instanță, acțiunea nu trebuia îndreptată împotriva ANAF, ci împotriva Direcției Regionale a Finanțelor Publice, reprezentată la nivel local de Administrația Județeană a Finanțelor Publice.

Magistrații Judecătoriei au acceptat argumentul și au constatat lipsa calității procesuale pasive a ANAF. Prin urmare, acțiunea IPJ a fost respinsă.

Poliția nu a renunțat însă la demers și a declarat apel. Dosarul a ajuns pe rolul Tribunalului, unde urmează să fie tranșată disputa privind instituția care trebuie să suporte, în final, cei 4.807 lei reprezentând contravaloarea celor 437 de pui.