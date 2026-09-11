Autoritățile pregătesc simplificarea procedurilor necesare exportului de lapte și produse lactate românești în China, după semnarea protocoalelor sanitare din luna martie. Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) încearcă să reducă timpul necesar formalităților și să faciliteze contactul dintre procesatorii români și reprezentanții economici ai țării noastre din China.

Președintele instituției, Alexandru Nicolae Bociu, a avut o întâlnire de lucru cu atașații economici români desemnați pentru Beijing și Shanghai. La reuniune a participat și conducerea Asociației Patronale Române din Industria Laptelui (APRIL). Discuțiile au urmărit stabilirea mecanismelor prin care protocoalele semnate în martie să fie aplicate efectiv. Documentele creează cadrul sanitar-veterinar necesar accesului produselor lactate românești pe piața chineză, însă fiecare fabrică interesată trebuie să parcurgă etapele de evaluare și înregistrare.

Ce trebuie să facă procesatorii români

ANSVSA va evalua unitățile de procesare, va verifica respectarea standardelor impuse de China și va emite certificatele sanitare necesare fiecărui export.

Prin urmare, semnarea protocoalelor nu înseamnă că orice producător poate începe automat livrările. Unitățile trebuie să demonstreze că respectă cerințele tehnice și sanitare agreate între cele două state. În martie, ANSVSA și Administrația Generală a Vămilor din Republica Populară Chineză au semnat trei protocoale. Acestea privesc produsele lactate, carnea de pasăre tratată termic și produsele acvatice sălbatice exportate din România.

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Pentru lactate, lista produselor care pot ajunge pe piața chineză include lapte, brânzeturi, lapte praf și zer. Sunt prevăzute condiții privind aprobarea fabricilor, înregistrarea acestora în China și proveniența materiei prime din ferme supravegheate sanitar-veterinar.

APRIL va centraliza interesul companiilor

În mecanismul stabilit de autorități, APRIL va reprezenta sectorul privat și va centraliza solicitările procesatorilor interesați de export. Asociația va transmite companiilor cerințele tehnice și le va sprijini în pregătirea dosarelor. Totodată, va asigura o parte din suportul logistic necesar contactului dintre firme și reprezentanții economici români din China.

În luna mai, cinci producători români de lactate își exprimaseră intenția de a intra pe piața chineză. Companiile trebuiau să se înregistreze în sistemul vamal chinez prin platforma China Import Food Enterprises Registration (CIFER), potrivit informațiilor transmise atunci de ANSVSA.

Numărul firmelor care vor ajunge efectiv să exporte va depinde de îndeplinirea cerințelor sanitare, de finalizarea documentației și de capacitatea acestora de a susține volume constante.

Legătură directă cu reprezentanții economici din China

Noul circuit analizat de ANSVSA ar urma să conecteze direct fabricile eligibile cu birourile economice românești din Beijing și Shanghai. Scopul este reducerea blocajelor administrative și clarificarea mai rapidă a problemelor apărute în procesul de autorizare. „Aplicarea acordului bilateral semnat în luna martie necesită o coordonare tehnică riguroasă, pentru accelerarea și simplificarea procedurilor și a formalităților”, a declarat Alexandru Nicolae Bociu.

Președintele ANSVSA susține că instituția va garanta respectarea standardelor de siguranță alimentară și va încerca să ofere operatorilor un cadru predictibil. Accesul formal la piața chineză reprezintă doar prima etapă. Pentru transformarea acordului în exporturi efective, procesatorii trebuie să găsească parteneri comerciali, să adapteze produsele și ambalajele cerințelor locale și să organizeze transportul pe distanțe mari, inclusiv în condiții de temperatură controlată.