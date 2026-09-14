Bucureștiul devine, între 14 și 20 septembrie, scena primei ediții Bucharest Food Week, un eveniment care reunește peste 100 de restaurante, cafenele, brutării, cofetării și baruri din Capitală. Vizitatorii pot încerca meniuri create special pentru festival, preparate disponibile în ediție limitată și o serie de evenimente gastronomice.

Organizat de ialoc și Călătorii și Farfurii, Bucharest Food Week se desfășoară în mai multe zone ale orașului și propune o săptămână dedicată gastronomiei bucureștene. Conceptul este construit în jurul a trei tipuri de experiențe: meniuri cu preț fix în restaurante, produse speciale disponibile fără rezervare și evenimente precum masterclass-uri, pop-up-uri și colaborări între restaurante.

Meniuri speciale la 69, 119 și 189 de lei

Restaurantele participante au pregătit meniuri dedicate evenimentului, disponibile între 14 și 20 septembrie la trei prețuri fixe: 69, 119 sau 189 de lei de persoană. Suma afișată include meniul special pregătit pentru Food Week, în timp ce preparatele și băuturile comandate suplimentar se achită separat.

Lista restaurantelor acoperă o gamă largă de stiluri culinare, de la bucătărie românească modernă, italiană și mediteraneeană până la preparate japoneze, coreene, thailandeze și alte influențe asiatice. Sunt incluse și steakhouse-uri, bistrouri, restaurante de sushi sau ramen și localuri cu specific american.

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Printre participanți se numără Kané, NOUA. Bucătărie Românească, Soro Lume, YUKI, PAPILA, Animaletto, Vacamuuu, Grano, Hard Rock Cafe, Le Bab și L’Atelier Relais & Châteaux.

Preparate disponibile doar în această săptămână

Bucharest Food Week se extinde și dincolo de restaurantele care funcționează pe bază de rezervare. Cafenele, brutării, cofetării și baruri au pregătit „Food Week Specials”, produse care pot fi comandate fără rezervare și care sunt disponibile exclusiv în perioada festivalului.

Oferta include combinații create special pentru eveniment. Printre acestea se numără croissantul cu șuncă, brânză și trufe de la Pain Plaisir, eclerul Caramel-Amandes de la French Revolution, börek-ul cu vită condimentată și cartofi de la Miez, Matcha Tonic Lemonade de la STEAM Coffee Shop, tarta cu prune și nucă de la Zelateria și cocktailul „Miez” de la Sippers.

Masterclass-uri, pop-up-uri și colaborări între restaurante

Programul Bucharest Food Week include și evenimente dedicate celor interesați de gastronomie, vin, cafea sau mixologie.

Pe 14 septembrie sunt programate un Wine Pairing Masterclass susținut de Radu Dumitrescu și o degustare live de zacuscă la Mosafir. Pe 15 septembrie are loc un masterclass dedicat șampaniei, cu Cosmin Udrea, iar pe 16 septembrie Horia Șimon susține o sesiune despre brânzeturile artizanale românești și asocieri culinare.

Programul din 17 septembrie include workshop-uri Origo Academy, un masterclass de sushi susținut de Alexandru Bădițoaia, o sesiune dedicată asocierii cocktailurilor cu produse de patiserie, precum și colaborarea DeSoi x Kupaj. În aceeași seară este programată petrecerea BFW Party la Hala Mahala.

Pe 18 septembrie sunt programate alte workshop-uri Origo Academy, un masterclass despre reinterpretarea modernă a bucătăriei românești, susținut de Flaviu Mureșan, precum și colaborările Noua B.A.R. x Taste of Transylvania și Aura x Kaiamo.

Les Enfants du Marché vine de la Paris la București

Finalul Bucharest Food Week aduce la București restaurantul parizian Les Enfants du Marché, într-o colaborare cu TABRA, programată pentru 19 și 20 septembrie.

Reprezentanții restaurantului, aflat în Marché des Enfants Rouges, cea mai veche piață acoperită din Paris, va găti timp de două zile în curtea TABRA, într-un market stall construit special pentru eveniment. Cele două zile sunt deja sold out, însă organizatorii au anunțat existența unei liste de așteptare.

Dining Challenge, cu premii pentru cei care fac cel puțin trei rezervări

Bucharest Food Week include și un Dining Challenge pentru cei care vor să transforme festivalul într-un tur gastronomic al orașului.

Pentru a participa, trebuie făcute și onorate cel puțin trei rezervări între 14 și 20 septembrie, prin ialoc sau pe site-ul Bucharest Food Week, folosind același număr de telefon. Cel mult două rezervări la același restaurant sunt luate în calcul.

Participanții trebuie să aibă minimum 18 ani, să nu aibă mai mult de o anulare și să nu înregistreze niciun „no-show”. Premiile puse în joc includ două city break-uri, unul la Copenhaga și unul la Paris, un Boulevard Pass, Guinness Pub Experience și o cină pentru două persoane la Kané.

Prima ediție Bucharest Food Week se desfășoară între 14 și 20 septembrie, în restaurante și alte spații gastronomice din București. Meniurile, produsele speciale și programul evenimentelor sunt disponibile pe platforma oficială a festivalului.