Ce ar trebui să mănânci la micul dejun după 50 de ani / Nutriționistă: O schimbare simplă poate crește aportul de fibre

14 sept. 2026, Nutriție
Ce ar trebui să mănânci la micul dejun după 50 de ani / Nutriționistă: O schimbare simplă poate crește aportul de fibre
FOTO: Magnific
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Cuprins
  1. Fibrele sunt importante și după vârsta de 50 de ani
  2. Micul dejun, o ocazie simplă pentru creșterea aportului
  3. Cantitatea de fibre trebuie crescută treptat

Fibrele alimentare contribuie la sănătatea digestivă, însă mulți adulți nu consumă cantitatea recomandată. Micul dejun poate fi cel mai simplu punct de plecare. Un sondaj realizat în Marea Britanie, pe un eșantion de 2.000 de adulți, indică un deficit de informare privind fibrele alimentare. Doar 35% dintre persoanele de peste 50 de ani cunoșteau recomandarea zilnică de 30 de grame.

De asemenea, 48% dintre participanții din această categorie de vârstă nu știau ce alimente le-ar putea crește aportul de fibre. Aproximativ 41% dintre toți respondenții nu aveau încredere că ar putea identifica alimentele bogate în fibre, arată express.co.uk.

Sondajul a fost realizat la comanda companiei Kellogg’s, informație care trebuie luată în considerare la interpretarea rezultatelor.

Fibrele sunt importante și după vârsta de 50 de ani

Nutriționista May Simpkin consideră că fibrele alimentare au o „problemă de imagine”. Acestea sunt percepute uneori ca fiind asociate exclusiv cu digestia sau cu alimentele lipsite de gust. În realitate, fibrele au un rol important într-o alimentație echilibrată, inclusiv în perioada de mijloc a vieții. Ele contribuie la funcționarea normală a intestinului și pot preveni constipația. Un aport adecvat este asociat și cu un risc mai mic de boli cardiovasculare, diabet de tip 2 și cancer colorectal.

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Recomandarea britanică pentru adulți este de aproximativ 30 de grame de fibre pe zi. Totuși, datele oficiale arată că 96% dintre adulții și adolescenții britanici nu ating nivelul recomandat.

Micul dejun, o ocazie simplă pentru creșterea aportului

Potrivit nutriționistei, creșterea consumului de fibre nu presupune neapărat o schimbare completă a dietei. Unele dintre cele mai simple modificări pot fi făcute la micul dejun. O porție de cereale integrale sau bogate în fibre poate fi completată cu fructe, semințe ori nuci. Alte variante sunt terciul de ovăz cu fructe, pâinea integrală sau iaurtul cu semințe și fructe proaspete.

Serviciul Național de Sănătate din Marea Britanie (NHS) recomandă alegerea cerealelor integrale și includerea fructelor, legumelor, leguminoaselor, semințelor și nucilor în alimentația zilnică. În cazul nucilor, sunt preferabile variantele fără sare adăugată.

În cadrul sondajului, 33% dintre participanți au indicat micul dejun drept masa la care le-ar fi cel mai ușor să consume mai multe fibre. Cerealele cu lapte au fost menționate de 31% dintre respondenți.

Cantitatea de fibre trebuie crescută treptat

O creștere bruscă a aportului poate provoca balonare, crampe sau gaze intestinale. Din acest motiv, alimentele bogate în fibre trebuie introduse progresiv. Este important și consumul suficient de lichide, deoarece fibrele absorb apă în sistemul digestiv. Persoanele care suferă de afecțiuni intestinale ar trebui să ceară sfatul medicului înaintea unor schimbări importante ale dietei.

Fibrele nu trebuie concentrate într-o singură masă. Obiectivul poate fi atins mai ușor prin includerea lor la micul dejun, prânz, cină și în gustările dintre mese.

 

 

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