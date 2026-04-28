Peștele este unul dintre cele mai recomandate alimente de nutriționiști, dar paradoxal rămâne printre cele mai evitate în bucătăria de zi cu zi. Între ideea că „e greu de gătit”, teama de miros sau confuzia legată de așa-numiții „pești grași”, mulți ajung să-l consume rar sau doar în oraș. În realitate, lucrurile sunt mai simple, iar beneficiile sunt susținute constant de specialiști. Dieteticienii atrag atenția că peștele este o sursă valoroasă de proteine, acizi grași omega-3 și micronutrienți esențiali, care susțin sănătatea inimii, metabolismul și funcționarea creierului. În plus, majoritatea tipurilor de pește se gătesc rapid și nu necesită tehnici complicate, fiind potrivite inclusiv pentru cei fără experiență în bucătărie, potrivit Parade.

Mai mulți specialiști în nutriție au analizat și comparat diferite tipuri de pește, de la cele accesibile și ușor de găsit până la variantele considerate cele mai dense nutrițional, pentru a contura o imagine completă: ce alegi, de ce și cum le poți integra mai ușor în alimentația de zi cu zi. Concluzia lor este simplă: peștele nu este doar sănătos, ci și mult mai ușor de gătit decât pare.

De ce este peștele atât de recomandat

Peștele rămâne una dintre cele mai echilibrate surse de proteine, dar și una dintre puținele care aduc, în mod natural, grăsimi benefice pentru organism.

„Somonul conține acizi grași omega-3 care susțin sănătatea inimii, reduc inflamația și pot contribui la îmbunătățirea nivelului trigliceridelor atunci când este consumat constant, într-un regim alimentar echilibrat”, explică Chris Mohr.

Pe lângă aportul de proteine și grăsimi sănătoase, peștele furnizează și nutrienți esențiali precum vitamina D — un element pe care multe persoane îl au în deficit.

Dincolo de partea nutrițională, există și un avantaj practic: majoritatea tipurilor de pește se gătesc rapid și nu necesită tehnici complicate. Se pot prepara la cuptor, în tigaie sau pe grătar în doar câteva minute, ceea ce le face o opțiune potrivită chiar și pentru mesele din timpul săptămânii.

21 de tipuri de pește

1. Ton

Textură și gust: fraged, ferm, „cărnos”, dens, cu gust pronunțat

Tonul este unul dintre cei mai versatili pești și unul dintre cele mai practice alimente pe care le poți avea în bucătărie. Marele avantaj este că îl găsești ușor la conservă, ceea ce înseamnă că nu depinzi de prospețime sau de un drum la magazin.

„Îl poți avea mereu în cămară fără să-ți faci griji că se strică”, spune nutriționista Destini Moody.

În practică, asta înseamnă mese rapide: deschizi conserva și ai deja o bază de proteină pentru salate, paste sau sandwich-uri. Este și o opțiune accesibilă, motiv pentru care apare frecvent în dietele echilibrate.

2. Tilapia (peștele Sfântului Petru)

Textură și gust: mediu fermă, fragedă, gust foarte blând

Tilapia este, de multe ori, primul pește recomandat celor care nu sunt obișnuiți să gătească pește. Nu are acel gust intens „de pește”, ceea ce o face mai ușor de acceptat.

„Este mai ieftină decât alte tipuri de pește și foarte ușor de gătit”, explică Destini Moody.

Se gătește rapid și are o textură care nu se destramă ușor, iar gustul neutru o face perfectă pentru condimente, sosuri sau marinade. Practic, este o bază pe care poți construi orice.

3. Creveți

Textură și gust: fragezi, suculenți, ușor dulci

Creveții sunt una dintre cele mai rapide soluții când vrei o masă sănătoasă fără complicații. Se gătesc în câteva minute și nu necesită tehnici complicate.

„Sunt preferații mei dintre proteinele animale, pentru că au foarte puține grăsimi și aproape deloc carbohidrați”, spune Moody.

În plus, sunt extrem de versatili: pot înlocui carnea în tacos, merg în paste, salate sau chiar pe frigărui. Singurul lucru la care trebuie să fii atent este timpul de gătire — dacă îi lași prea mult, devin cauciucați.

4. Cod

Textură și gust: ferm, slab, gust discret

Codul este unul dintre cei mai cunoscuți pești albi și un punct sigur pentru oricine începe să gătească pește. Are un gust blând, ușor „de mare”, fără să fie agresiv.

„Este mai dens decât alte tipuri de pește alb și nu se destramă ușor”, explică Moody.

Tocmai de aceea este folosit frecvent pentru preparate pane sau fish & chips. În plus, fiind slab în grăsimi, este o alegere bună pentru cei care vor să-și controleze aportul caloric.

5. Macrou

Textură și gust: moale, suculent, bogat, ușor dulceag

Macroul este, din punct de vedere nutrițional, unul dintre cei mai valoroși pești.

„Are chiar mai mult omega-3 decât somonul, în unele cazuri”, spune Moody.

Este sățios, are un gust intens și se găsește și în variante accesibile, inclusiv la conservă. Un alt avantaj important: oasele moi pot fi consumate, ceea ce aduce un aport suplimentar de calciu și vitamina D.

6. Somon

Textură și gust: ferm, dar fraged; gust distinct

Somonul este probabil cel mai popular pește și unul dintre cei mai ușor de gătit corect.

„Dacă îl guști cu ochii închiși, îl recunoști imediat”, spune Moody.

Are o textură care rămâne suculentă chiar și dacă nu ai experiență în bucătărie și funcționează în foarte multe preparate — de la cuptor și tigaie până la sushi sau poke.

7. Halibut (calcan de Atlantic)

Textură și gust: ferm, „cărnos”, ușor dulce

Halibutul este genul de pește care îi convinge chiar și pe cei care spun că nu le place peștele. Textura lui este apropiată de cea a cărnii.

„Este o alegere bună pentru cei care nu sunt fani ai gustului de pește”, explică Moody.

Se comportă foarte bine în tigaie, unde capătă crustă la exterior și rămâne suculent în interior.

8. Doradă tropicală (mahi-mahi)

Textură și gust: fermă, ușor dulce

Un pește mai exotic, dar surprinzător de accesibil ca tehnică de gătire. Are o textură robustă și nu se destramă ușor.

„Are o textură fermă și un gust ușor dulce, foarte potrivit pentru preparate moderne”, spune Moody.

Este frecvent întâlnit în poke, ceviche sau preparate asiatice.

9. Biban de mare

Textură și gust: fin, moale, ușor dulce

Bibanul de mare este considerat de mulți un pește premium.

„Are o textură untuoasă și delicată, motiv pentru care este mai scump”, explică Moody.

Conținutul mai mare de grăsime îl face și mai ușor de gătit, pentru că nu se usucă rapid.

10. Cambulă

Textură și gust: foarte fină, delicată, ușor dulce

Este unul dintre cei mai rapizi pești de gătit.

„Este perfect pentru începători, pentru că are un gust foarte blând”, spune Moody.

Se gătește în câteva minute și este ideal pentru mese ușoare. În plus, conține seleniu, un antioxidant important.

11. Păstrăv

Textură și gust: delicat, moale, gust echilibrat

Păstrăvul este adesea comparat cu somonul din punct de vedere nutrițional, dar vine cu un avantaj important: are un gust mai blând și este mai ușor de acceptat pentru cei care nu sunt obișnuiți cu peștele.

Dr. Chris Mohr îl recomandă tocmai pentru conținutul de omega-3, care susține sănătatea inimii. În același timp, este o variantă accesibilă și foarte ușor de gătit.

Poate fi preparat întreg, la cuptor, cu lămâie și ierburi, sau file, în tigaie. Textura moale și gustul discret îl fac potrivit atât pentru rețete simple, cât și pentru preparate mai elaborate.

12. Păstrăv arctic

Textură și gust: fin, ușor untos, între somon și păstrăv

Păstrăvul arctic este, practic, o combinație între somon și păstrăv — atât ca textură, cât și ca gust.

„Este similar cu somonul, dar mai blând”, explică Dr. Mohr.

Are o carne fragedă, ușor grasă, care îl face foarte iertător la gătit. Poate fi pregătit în tigaie sau la cuptor și este o alegere bună pentru cei care vor beneficiile somonului, dar cu un gust mai puțin intens.

13. Sardine

Textură și gust: moale, gust intens, ușor sărat

Sardinele sunt adesea subestimate, dar din punct de vedere nutrițional sunt printre cele mai dense alimente.

„Conțin omega-3, calciu și vitamina D”, spune Dr. Mohr.

Se găsesc frecvent la conservă, ceea ce le face foarte practice, dar pot fi și gătite rapid la grătar sau în tigaie. Gustul este mai puternic decât la alte tipuri de pește, însă pentru mulți exact asta le face atractive.

14. Eglefin

Textură și gust: fraged, ușor dulce

Eglefinul este un pește de apă rece, similar cu codul, dar cu o textură puțin mai fermă.

Este o alegere clasică pentru preparate precum fish & chips, tocmai pentru că își păstrează bine forma la prăjire. În același timp, poate fi folosit cu succes în supe sau la cuptor, unde gustul său discret, ușor dulceag, iese în evidență fără să domine preparatul.

15. Șalău

Textură și gust: fin, ușor dulce, fără gust puternic

Șalăul este apreciat pentru gustul curat, fără acel „aftertaste” de pește care îi deranjează pe mulți.

Are o textură delicată, dar suficient de fermă încât să reziste bine la gătit. Poate fi făcut la tigaie, la cuptor sau chiar pane. Este o alegere foarte bună pentru cei care vor să introducă mai mult pește în dietă, fără să iasă prea mult din zona de confort.

16. Somn

Textură și gust: ferm, ușor dulce

Somnul este unul dintre peștii considerați siguri din punct de vedere al conținutului de mercur, motiv pentru care este adesea recomandat în alimentația copiilor sau a femeilor însărcinate (cu recomandarea medicului).

Are o textură fermă și un gust ușor dulceag, care îl face foarte versatil. Poate fi prăjit, gătit la cuptor sau pe grătar, fără să își piardă consistența.

17. Snapper roșu

Textură și gust: ferm, ușor dulce, cu note ușor „de nucă”

Snapperul roșu este apreciat pentru echilibrul dintre textură și gust.

Carnea este alb-rozalie și își păstrează forma foarte bine la gătit, indiferent că este pus pe grătar, la cuptor sau în tigaie. Gustul este suficient de delicat încât să funcționeze cu ingrediente simple — lămâie, ierburi, ulei de măsline.

18. Pește pescar

Textură și gust: dens, asemănător homarului

Peștele pescar este adesea comparat cu homarul datorită texturii sale ferme și cărnoase.

Este un pește slab, dar rezistent, ceea ce îl face ideal pentru preparate mai consistente: supe, tocănițe sau preparate la cuptor. Gustul este blând, ușor dulce, ceea ce îl face o bază foarte bună pentru condimente mai intense.

19. Biban alb

Textură și gust: echilibrat, gust curat

Bibanul alb este un pește de apă dulce sau salmastră, cu o textură plăcută și un gust neutru.

Este ușor de gătit și funcționează bine în preparate simple — la tigaie sau la cuptor. Datorită gustului discret, poate fi combinat ușor cu diverse garnituri sau sosuri.

20. Limbă de mare

Textură și gust: foarte fină, delicată

Limba de mare este unul dintre cei mai eleganți pești din punct de vedere culinar.

Are o textură foarte fină și un gust discret, chiar mai blând decât al altor pești albi. Se gătește rapid, de obicei în tigaie, și este apreciată pentru faptul că este ușor de digerat. În plus, oferă nutrienți importanți, precum vitamina B12 și seleniu.

21. Anșoa

Textură și gust: intens, ușor sărat

Anșoa nu este neapărat un pește pe care îl mănânci ca fel principal, ci mai degrabă un ingredient care schimbă complet gustul unui preparat.

Are un profil intens, sărat și umami, motiv pentru care este folosit frecvent în bucătăria italiană — în paste, sosuri sau salate.

Se găsește în principal la conservă și, folosit în cantități mici, poate transforma complet un preparat simplu.