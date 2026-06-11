Cancerul oral reprezintă aproximativ 3% din toate cazurile noi de cancer diagnosticate anual. Deși fumatul, consumul excesiv de alcool și infecția cu virusul HPV rămân principalii factori de risc, specialiștii atrag atenția că și alimentația poate influența sănătatea cavității bucale pe termen lung, potrivit EatingWell.

Experții citați de EatingWell spun că mezelurile și alte tipuri de carne procesată se numără printre alimentele care ar putea contribui la creșterea riscului de cancer oral, în special atunci când sunt consumate frecvent.

De ce sunt mezelurile în atenția specialiștilor

„Anumite alimente pot crea în cavitatea bucală un mediu favorabil dezvoltării cancerului în timp”, explică dr. Kelly F. Moyer, medic ORL și profesor asistent de otorinolaringologie și chirurgie cervico-facială la University of Maryland School of Medicine.

Potrivit acesteia, alimentele care favorizează inflamația se află printre cele mai problematice, iar în fruntea listei se numără carnea procesată – baconul, mezelurile feliate, crenvurștii și cârnații.

La rândul său, Alessandro Villa, șeful departamentului de medicină orală, oncologie orală și stomatologie din cadrul Herbert Wertheim Cancer Institute din Florida, afirmă că:

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„Carnea procesată, inclusiv baconul, cârnații, șunca, hot dog-ul și mezelurile, a fost asociată cu un risc crescut de cancer al cavității orale și al orofaringelui.”

Nitrații și nitriții, printre compușii care ridică semne de întrebare

Carnea procesată conține adesea nitrați și nitriți, substanțe utilizate pentru conservare și prelungirea duratei de valabilitate.

„Carnea procesată conține frecvent nitrați și nitriți, care pot forma compuși N-nitrozo considerați cancerigeni”, explică Alessandro Villa.

Agenția Internațională pentru Cercetarea Cancerului (IARC) clasifică carnea procesată în categoria carcinogenilor din grupa 1, ceea ce înseamnă că există dovezi suficiente privind asocierea sa cu anumite forme de cancer.

Modul de preparare poate conta la fel de mult

Riscul nu este legat doar de ingredientele folosite, ci și de felul în care este preparată carnea.

„Carnea preparată pe grătar, afumată sau arsă poate fi problematică, deoarece temperaturile foarte ridicate produc compuși care pot provoca leziuni directe ADN-ului celular”, spune dr. Moyer.

Este vorba despre hidrocarburi aromatice policiclice (PAH) și amine heterociclice (HAA), substanțe asociate în unele cercetări cu un risc mai mare de apariție a cancerului.

Inflamația cronică și microbiomul oral

Potrivit specialiștilor, consumul frecvent de alimente ultraprocesate poate favoriza inflamația cronică.

„O dietă proinflamatoare duce la o stare constantă de inflamație de grad redus în cavitatea bucală, ceea ce reduce în timp capacitatea organismului de a repara celulele deteriorate”, explică dr. Moyer.

În plus, alimentația poate influența și microbiomul oral, adică ansamblul bacteriilor care trăiesc în mod natural în cavitatea bucală.

„O dietă necorespunzătoare modifică bacteriile orale care, în mod normal, au un rol protector”, adaugă specialistul.

Cercetările recente sugerează că dezechilibrele microbiomului oral pot favoriza inflamația și pot crea condiții propice dezvoltării celulelor anormale.

Simptome care nu trebuie ignorate

Dr. Ammar Sukari, oncolog specializat în cancerele capului și gâtului, recomandă consult medical dacă apar următoarele simptome:

răni în gură care nu se vindecă în două-trei săptămâni;

pete roșii, albe sau decolorate pe limbă, gingii ori mucoasa bucală;

pierderea inexplicabilă a unui dinte;

umflături persistente la nivelul buzelor, obrajilor, gingiilor sau sub mandibulă;

dureri persistente ori senzații de amorțeală în cavitatea bucală.

Cum poate fi redus riscul

Specialiștii subliniază că niciun aliment nu provoacă singur cancerul oral. Totuși, anumite obiceiuri pot contribui la reducerea riscului:

Renunțarea la tutun

„Aceasta este cea mai importantă schimbare pe care o puteți face”, spune dr. Moyer.

Limitarea consumului de alcool

„Alcoolul irită mucoasa cavității bucale și este un carcinogen cunoscut”, explică dieteticianul oncolog Tejal Parekh.

Consumul mai mare de fructe și legume

„Aceste alimente conțin compuși vegetali și antioxidanți care ajută organismul să se protejeze împotriva cancerului”, spune Parekh.

Dr. Moyer recomandă consumul a cinci până la șapte porții de alimente de origine vegetală pe zi.

Igiena orală și controalele regulate

Periajul dentar, folosirea aței dentare și vizitele regulate la medicul stomatolog pot contribui la reducerea inflamației și la menținerea echilibrului bacterian din cavitatea bucală.

Vaccinarea împotriva HPV

„HPV este în prezent unul dintre principalii factori implicați în apariția cancerelor de gât și orale, în special la adulții tineri”, explică dr. Moyer.

Concluzia specialiștilor

Fumatul, consumul excesiv de alcool și infecția cu HPV rămân principalii factori de risc pentru cancerul oral. Cu toate acestea, cercetările sugerează că și alimentația poate juca un rol important. Consumul frecvent de mezeluri și alte tipuri de carne procesată a fost asociat cu un risc mai mare de cancer oral, iar specialiștii recomandă limitarea acestora și adoptarea unei diete bogate în fructe, legume și alimente cât mai puțin procesate.