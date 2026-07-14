Puține preparate sunt atât de strâns legate de imaginea Franței precum foie gras. Servit în restaurante rafinate, la mesele de sărbătoare și în meniurile festive, acest preparat are însă o istorie mult mai veche decât gastronomia franceză și își are originile în urmă cu mii de ani.

Potrivit The Good Food Network, originile foie gras datează din Egiptul Antic, unde oamenii au observat că gâștele își măresc în mod natural ficatul înainte de migrație, acumulând rezerve de energie. Egiptenii au început apoi să hrănească păsările pentru a obține un ficat mai gras, iar reprezentări ale acestei practici apar inclusiv pe papirusuri și în fresce antice.

Tradiția a fost preluată ulterior de greci și romani. Conform aceleiași surse, romanii hrăneau gâștele cu smochine pentru a obține un gust mai dulce și mai bogat. După o perioadă în care preparatul aproape a dispărut din Europa, foie gras a revenit în Franța în Evul Mediu și a devenit un produs apreciat la curțile regale.

Astăzi, sud-vestul Franței rămâne regiunea emblematică pentru producția de foie gras. Potrivit The Good Food Network, aproximativ 90% dintre producători sunt concentrați în Valea Dordogne, unde tradiția este păstrată de generații.

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Cum se produce foie gras

Conform informațiilor publicate de Foie Gras Gourmet, procesul tradițional începe cu creșterea extensivă a rațelor și gâștelor, care petrec primele luni de viață în aer liber, având acces la hrană și apă. Abia după această perioadă începe etapa de îngrășare, desfășurată conform standardelor specifice fiecărei certificări.

După sacrificare, ficatul este extras cu grijă și selectat în funcție de calitate. Cele mai bune exemplare sunt păstrate pentru foie gras entier, considerat categoria premium.

Urmează una dintre cele mai dificile etape ale procesului, numită deveinare. Conform sursei citate, aceasta presupune îndepărtarea atentă a venelor din ficat fără deteriorarea țesutului, operațiune care necesită experiență și influențează atât textura, cât și gustul produsului final.

Ficatul este apoi asezonat, de regulă cu sare și piper, uneori și cu alcooluri precum Cognac sau Sauternes, după care este gătit conform rețetei fiecărui producător.

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Ce spune legislația franceză

TasteAtlas explică faptul că legislația franceză definește mai multe categorii de foie gras, în funcție de conținut și de modul de preparare:

Foie gras entier conține unul sau doi lobi întregi de ficat și este considerat varianta de cea mai înaltă calitate.

Foie gras este realizat din bucăți de ficat reasamblate.

Bloc de foie gras trebuie să conțină minimum 98% foie gras.

Există și variante precum pâté de foie gras, mousse de foie gras sau parfait de foie gras, fiecare având un conținut minim de foie gras stabilit prin lege.

Cum se servește

Potrivit TasteAtlas, foie gras este servit cel mai frecvent ca aperitiv, rece sau cald, alături de pâine prăjită. Se asociază adesea cu dulceață de smochine, ceapă caramelizată, fructe uscate sau sosuri dulci-acrișoare. În unele restaurante este servit și împreună cu friptură de vită sau integrat în diferite sosuri.

Și The Good Food Network arată că, în Franța, preparatul este adesea însoțit de toast și confit de smochine sau de ceapă, iar în salate este combinat cu piept de rață afumat.

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Un produs care stârnește controverse

Foie gras rămâne unul dintre cele mai controversate preparate din gastronomia mondială din cauza metodei de îngrășare a păsărilor. Producția este interzisă în unele jurisdicții, în timp ce Franța continuă să o considere parte a patrimoniului său gastronomic.

Potrivit Foie Gras Gourmet, producătorii tradiționali din sud-vestul Franței susțin că standardele precum IGP și Label Rouge impun reguli stricte privind creșterea animalelor, spațiul disponibil și calitatea hranei, diferențiindu-se astfel de producția industrială. Publicația subliniază totodată că alegerea unui produs certificat oferă consumatorilor garanții suplimentare privind trasabilitatea și respectarea standardelor de producție.