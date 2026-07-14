Grupul italian Ferrero, unul dintre cei mai mari producători de dulciuri din lume, a înființat în România o nouă companie cu profil industrial, un pas care ar putea indica pregătirea unor viitoare activități de producție pe piața locală, transmite Economedia.

Potrivit datelor consultate de Economedia, noua societate, Ferrero Romania Industrial SRL, a fost înregistrată la 21 mai 2026 și are ca obiect principal de activitate „fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei și a produselor zaharoase” (cod CAEN 1082, Revizia 3).

Compania are un capital social de 5.000 de lei și este deținută integral de Ferrero International S.A., entitatea internațională a grupului italian. Sediul social este înregistrat până în mai 2029, conform informațiilor oficiale.

Deși înființarea unei societăți dedicate activităților industriale sugerează că Ferrero își creează cadrul juridic pentru o posibilă investiție în producție, compania nu a anunțat până în prezent construirea unei fabrici, alegerea unei locații sau un calendar al investiției.

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Ferrero este unul dintre cei mai mari producători de dulciuri din lume, cu branduri cunoscute precum Kinder, Nutella, Ferrero Rocher, Raffaello și Tic Tac. Grupul este prezent în peste 170 de țări și operează zeci de unități de producție la nivel global.

Pe piața din România, Ferrero este prezentă prin compania Ferrero România, care se ocupă de distribuția și comercializarea produselor grupului. Potrivit ultimelor date financiare, subsidiara locală a înregistrat în 2025 o cifră de afaceri de aproape 1,9 miliarde de lei, în creștere față de anul precedent.

Dacă proiectul se va concretiza, investiția ar marca trecerea Ferrero de la activități exclusiv comerciale la producție locală, ceea ce ar putea genera noi locuri de muncă și ar consolida industria alimentară din România. Deocamdată însă, compania nu a făcut publice detalii privind o eventuală fabrică.