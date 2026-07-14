Un nou studiu arată că algoritmul YouTube continuă să recomande adolescenților conținut care promovează slăbitul extrem și idealizarea siluetei foarte slabe, deși platforma este obligată prin lege să limiteze expunerea minorilor la astfel de materiale, notează BBC.

Cercetarea, realizată de organizația Centre for Countering Digital Hate (CCDH), a analizat recomandările generate de YouTube pentru un cont care simula profilul unei fete de 13 ani din Marea Britanie, interesată pentru prima dată de videoclipuri despre diete și imagine corporală.

Rezultatele arată că unul din zece videoclipuri recomandate automat prin funcția „Up Next” conținea materiale considerate periculoase, precum promovarea restricțiilor alimentare severe, conținut de tip „thinspiration” sau alte mesaje asociate tulburărilor de alimentație. Totuși, situația s-a îmbunătățit comparativ cu 2024, când unul din patru videoclipuri recomandate era încadrat în această categorie.

Legea obligă platformele să protejeze minorii

În iulie 2025, în Marea Britanie a intrat în vigoare o parte importantă a Online Safety Act, lege care impune platformelor precum YouTube obligația de a proteja utilizatorii sub 18 ani de conținut care încurajează sinuciderea, automutilarea sau tulburările de alimentație.

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Companiile trebuie să analizeze inclusiv modul în care algoritmii lor recomandă conținut și să reducă riscurile pentru copii și adolescenți. În caz contrar, autoritățile pot aplica amenzi de până la 10% din cifra de afaceri globală.

Conținutul problematic nu a dispărut

Potrivit raportului, printre videoclipurile recomandate s-au aflat:

montaje video care idealizează slăbiciunea extremă;

materiale ce promovează diete cu doar 170 de calorii pe zi, mult sub necesarul unui adolescent;

videoclipuri care promit pierdere în greutate prin metode pseudoștiințifice și trimit către documente ce promovează un aspect fizic extrem de emaciat.

Cercetarea a fost repetată și pentru profiluri de adolescenți din Statele Unite și Uniunea Europeană, rezultatele fiind similare.

Autorii studiului au observat și că videoclipurile considerate periculoase nu afișau panourile informative prin care YouTube direcționează utilizatorii către servicii de sprijin și informații verificate privind sănătatea mintală.

Experiența unei foste paciente cu anorexie

Jazmin Kaur, în prezent în vârstă de 22 de ani, a fost diagnosticată cu anorexie la 13 ani și spune că rețelele sociale au contribuit la agravarea problemelor sale.

„Totul a început destul de inocent. Voiam să fiu mai în formă și mai sănătoasă, iar ceea ce vedeam online am luat drept adevăr”, a povestit ea.

Tânăra spune că unele materiale au fost utile în procesul de recuperare, însă majoritatea au avut efectul opus.

„Ajunsesem să primesc recomandări atât de extreme încât au exploatat exact vulnerabilitățile mele”, a explicat Jazmin, care ulterior și-a șters complet conturile de pe rețelele sociale.

YouTube: videoclipurile au fost eliminate

Google, compania care deține YouTube, a transmis că platforma interzice conținutul care încurajează tulburările de alimentație și permite doar materialele care prezintă experiențe de recuperare sau informații educative.

Reprezentanții companiei au precizat că videoclipurile semnalate în raport au fost eliminate pentru încălcarea regulilor comunității și că YouTube colaborează cu specialiști și organizații din domeniul sănătății mintale pentru îmbunătățirea sistemelor de recomandare.

Platforma a introdus și liste de videoclipuri realizate de experți, afișate atunci când adolescenții caută subiecte precum depresia sau tulburările de alimentație.

Specialiștii cer măsuri suplimentare

Victoria Longley, director executiv al organizației Beat, specializată în sprijinirea persoanelor cu tulburări de alimentație, spune că relația dintre rețelele sociale și aceste afecțiuni este complexă.

Comunitățile online pot reduce sentimentul de izolare și pot oferi sprijin, însă aproximativ 90% dintre persoanele care contactează organizația afirmă că au întâlnit și conținut dăunător pe internet.

Organizația recomandă utilizatorilor să limiteze timpul petrecut online, să dezactiveze notificările, să folosească opțiunea „Nu mă interesează” pentru conținutul nedorit și să blocheze sau să raporteze conturile care distribuie materiale periculoase.

În același timp, specialiștii subliniază că responsabilitatea principală revine platformelor digitale, care trebuie să împiedice algoritmii să promoveze conținut ce poate afecta sănătatea mintală a adolescenților.