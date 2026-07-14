Căpșunile și zmeura sunt două dintre cele mai apreciate fructe de vară. Ambele au puține calorii, conțin vitamine, minerale, fibre și antioxidanți și pot face parte dintr-o alimentație echilibrată. Totuși, profilul lor nutrițional nu este identic, iar alegerea poate depinde de ceea ce urmărește fiecare persoană.

Dacă obiectivul este un aport mai mare de fibre și un sprijin mai bun pentru controlul glicemiei, zmeura are un avantaj. Dacă prioritatea este vitamina C, căpșunile ies în față. O comparație publicată de Verywell Health arată că diferențele dintre cele două fructe sunt suficient de importante pentru a le conferi beneficii distincte.

Zmeura are avantajul când vine vorba despre glicemie

În ceea ce privește controlul zahărului din sânge, zmeura este considerată alegerea mai avantajoasă. Principalul motiv este conținutul ridicat de fibre, alături de cantitatea relativ redusă de carbohidrați și prezența unor compuși antioxidanți. O cană de zmeură crudă, aproximativ 123 de grame, conține 8 grame de fibre alimentare. Această cantitate reprezintă aproximativ 29% din valoarea zilnică de referință menționată în material. Prin comparație, o cană de căpșuni feliate, aproximativ 166 de grame, oferă 3,3 grame de fibre.

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Fibrele sunt importante deoarece pot încetini digestia și absorbția carbohidraților. În cazul persoanelor cu diabet de tip 2, dietele bogate în fibre au fost asociate cu un control mai bun al glicemiei, inclusiv prin efecte asupra insulinei, glicemiei à jeun și hemoglobinei glicozilate HbA1c.

Zmeura are și un indice glicemic scăzut. Acest indicator arată în ce măsură un aliment care conține carbohidrați determină creșterea glicemiei. În general, alimentele cu indice glicemic mai mic produc creșteri mai lente sau mai reduse ale zahărului din sânge.

Anumiți compuși din zmeură ar putea influența absorbția glucozei

Unele cercetări sugerează că zmeura ar putea influența activitatea enzimelor implicate în descompunerea alimentelor și transformarea carbohidraților în glucoză absorbabilă. Este vorba despre alfa-amilază și alfa-glucozidază, enzime care acționează în tractul digestiv. Dovezile disponibile sugerează că anumite componente ale zmeurei ar putea încetini activitatea acestora. Efectul posibil ar fi o creștere mai moderată a glicemiei după masă.

Totuși, această observație nu înseamnă că zmeura poate înlocui tratamentul pentru diabet sau recomandările medicale. Beneficiile trebuie înțelese în contextul alimentației generale și al stării de sănătate a fiecărei persoane.

Zmeura este, de asemenea, o sursă importantă de polifenoli. Acești antioxidanți sunt studiați pentru rolul lor în reducerea inflamației și protejarea celulelor împotriva deteriorării. Unele cercetări au asociat antioxidanții cu beneficii asupra rezistenței la insulină și glicemiei à jeun.

Căpșunile câștigă detașat la vitamina C

Dacă zmeura are avantajul fibrelor, căpșunile ies în evidență prin conținutul ridicat de vitamina C. O cană de căpșuni feliate, aproximativ 166 de grame, conține circa 98 de miligrame de vitamina C. Cantitatea depășește 100% din valoarea zilnică de referință utilizată în comparația nutrițională.

Pentru adulți, necesarul zilnic diferă în funcție de sex și de anumite etape ale vieții. În general, bărbații adulți au nevoie de aproximativ 90 de miligrame pe zi, iar femeile adulte de circa 75 de miligrame, cu necesități diferite în timpul sarcinii și al alăptării. Prin comparație, o cană de zmeură oferă aproximativ 32 de miligrame de vitamina C. Este o cantitate importantă, dar considerabil mai mică decât cea furnizată de o porție comparabilă de căpșuni.

De ce este importantă vitamina C pentru organism

Vitamina C îndeplinește mai multe funcții esențiale. Sistemul imunitar are nevoie de acest nutrient pentru funcționarea normală a anumitor celule, inclusiv a globulelor albe. Vitamina C contribuie și la protejarea celulelor împotriva stresului oxidativ.

Căpșunile conțin și alți compuși antioxidanți, printre care acidul elagic. Aceștia sunt studiați pentru capacitatea lor de a reduce inflamația și deteriorarea celulară.

Vitamina C are un rol important și în sănătatea pielii. Organismul o folosește pentru formarea colagenului, o proteină structurală care contribuie la fermitatea și elasticitatea pielii. Alți antioxidanți prezenți în căpșuni pot participa, la rândul lor, la protejarea celulelor pielii.

Un alt avantaj este legat de absorbția fierului. Vitamina C poate crește absorbția fierului non-hem, forma întâlnită în principal în alimentele vegetale. Din acest motiv, asocierea unor surse vegetale de fier cu alimente bogate în vitamina C poate fi utilă din punct de vedere nutrițional.

Cum arată comparația nutrițională

Diferențele dintre cele două fructe devin mai clare atunci când sunt comparate porții concrete. O cană de zmeură întreagă, aproximativ 123 de grame, are în jur de 64 de calorii. O cană de căpșuni feliate, aproximativ 166 de grame, are circa 53 de calorii.

Zmeura conține aproximativ 14,6 grame de carbohidrați, în timp ce căpșunile au circa 12,7 grame. La proteine, diferența este mică: 1,5 grame pentru zmeură și 1,1 grame pentru căpșuni. Cea mai mare diferență apare la fibre. Zmeura furnizează 8 grame, față de 3,3 grame în cazul căpșunilor. La vitamina C, situația se inversează: căpșunile oferă aproximativ 98 de miligrame, iar zmeura circa 32 de miligrame.

Zmeura are un ușor avantaj la magneziu, zinc și mangan. Căpșunile oferă însă mai mult potasiu în porțiile comparate: aproximativ 254 de miligrame, față de 186 de miligrame în cazul zmeurei.

Ambele fructe aduc antioxidanți importanți

Alegerea nu trebuie redusă însă la o competiție între două fructe. Atât căpșunile, cât și zmeura conțin polifenoli și alți compuși bioactivi studiați pentru efectele lor antioxidante și antiinflamatoare. Printre aceștia se numără antocianinele, flavonolii și acidul elagic. Acești compuși sunt asociați cu protecția celulară și sunt cercetați pentru posibile beneficii asupra sănătății cardiovasculare și inflamației.

În practică, cele două fructe pot fi consumate împreună și se pot completa foarte bine. Zmeura aduce mai multe fibre, iar căpșunile oferă o cantitate considerabil mai mare de vitamina C.