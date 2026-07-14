În contextul creșterii interesului pentru soluții sustenabile și economii la facturi, o metodă inspirată din tehnicile tradiționale de conservare a alimentelor revine în atenția europenilor. Așa-numitul „frigider din pământ” promite păstrarea băuturilor la temperaturi scăzute fără consum de electricitate. Totuși, potrivit publicației germane Bild, experții avertizează că principiul său de funcționare este adesea înțeles greșit, iar eficiența sa este supraestimată.

O idee veche, readusă în actualitate

Conceptul are la bază o tehnică folosită de bunicii noștri cu mult înainte de apariția frigiderelor electrice. În trecut, legumele, fructele și produsele perisabile erau depozitate în gropi adânci sau în pivnițe săpate în pământ, unde temperatura rămânea relativ constantă pe tot parcursul anului.

Astăzi, același principiu a fost modernizat sub forma unor recipiente cilindrice îngropate în sol, destinate în special depozitării sticlelor de apă, bere sau băuturi răcoritoare în grădină. Aceste sisteme sunt prevăzute cu:

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Un suport interior etajat, care poate fi ridicat cu ajutorul unui mâner sau al unui sistem cu piston.

Un capac termoizolant, care protejează conținutul de insecte, umezeală și impurități.

Cum funcționează, de fapt, „frigiderul din pământ”

Potrivit specialiștilor, eficiența sistemului se bazează strict pe proprietățile izolatoare ale solului, și nu pe un proces activ de răcire.

La o adâncime de peste un metru, pământul nu este afectat direct de radiația solară, menținând o temperatură stabilă (în jur de 10 – 12 grade, în funcție de regiune). Experții subliniază însă un aspect critic: dispozitivul nu are capacitatea de a răci rapid lichidele calde. În practică, el funcționează ca o ladă frigorifică pasivă de mari dimensiuni: menține temperatura băuturilor care sunt deja reci.

Cum poate fi construit în regie proprie

Pe internet circulă numeroase ghiduri de tip Do-It-Yourself (DIY) pentru realizarea unui astfel de sistem acasă, folosind tuburi groase din PVC sau bazine izolate. În majoritatea statelor europene, o astfel de amenajare nu necesită autorizații de construcție, fiind de mici dimensiuni.

Pentru a obține cele mai bune rezultate, specialiștii în grădinărit oferă două recomandări esențiale:

Amplasarea la umbră: Recipientul trebuie îngropat într-o zonă ferită de razele directe ale soarelui (sub un copac sau lângă un zid). Sol umed: Un sol cu umiditate ridicată conduce și păstrează temperaturile scăzute mult mai bine în perioadele caniculare decât un sol uscat sau nisipos.

Economiile de energie sunt însă limitate

Deși este promovat intens pe rețelele sociale ca o alternativă complet ecologică la frigiderul clasic, impactul real asupra facturilor este redus.

Avertismentul experților: În cele mai multe cazuri, utilizatorii introduc băuturile în pământ după ce le-au răcit în prealabil în frigiderul din casă. Dacă se dorește răcirea rapidă a unor sticle luate direct de la temperatura mediului ambiant, în recipient trebuie adăugate pungi cu gheață sau acumulatori frigorifici, la fel ca într-o geantă frigorifică obișnuită.

Interesul tot mai mare pentru „frigiderul din pământ” reflectă dorința legitimă a consumatorilor de a găsi soluții prietenoase cu mediul. Totuși, înainte de a începe să săpați în grădină, este important să priviți această soluție ca pe un accesoriu confortabil și ecologic pentru curte, și nu ca pe un înlocuitor real al aparatelor frigorifice convenționale.