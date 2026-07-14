O descoperire remarcabilă publicată în revista Nature Astronomy aduce noi dovezi solide în sprijinul ipotezei că moleculele esențiale pentru apariția vieții existau deja în Univers cu mult înainte de formarea Sistemului Solar și a Pământului, relatează Mediafax.

Folosind două radiotelescoape performante din Spania, o echipă internațională de cercetători a detectat eritruloza într-un nor uriaș de gaz și praf cosmic situat în apropierea centrului galaxiei noastre, Calea Lactee. Eritruloza este un tip de zahăr complex care, pe Pământ, se găsește în mod natural în zmeură și este utilizat în industria cosmetică în produsele pentru autobronzare.

De ce este important zahărul în spațiul cosmic?

Pentru nespecialiști, zahărul este asociat doar cu alimentația și energia. În biologie și astrobiologie însă, zaharurile sunt componente fundamentale ale organismelor vii. Ele joacă un rol structural critic, fiind cărămizile de bază care alcătuiesc structura acidului dezoxiribonucleic (ADN) și a acidului ribonucleic (ARN), purtătorii codului genetic.

De zeci de ani, oamenii de știință încearcă să elucideze un mister profund: Au apărut aceste molecule complexe direct pe Pământ, prin reacții chimice timpurii, sau au fost livrate gata formate din spațiul cosmic?

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Pentru a identifica eritruloza în mediul interstelar (spațiul dintre stele), astronomii au analizat semnalele radio specifice emise de moleculele din norul cosmic și le-au comparat minuțios cu spectrele de emisie obținute în condiții de laborator.

Una dintre cele mai complexe molecule detectate vreodată

Potrivit autorilor studiului, eritruloza este una dintre cele mai complexe molecule de zahăr identificate până acum în spațiul cosmic.

Astrofizicianul Erika Hamden de la Universitatea din Arizona (care nu a fost implicată în acest studiu) explică semnificația descoperirii: deși eritruloza în sine nu este o moleculă vitală fără de care viața nu poate exista, structura ei chimică permite transformarea ei relativ ușoară în alte tipuri de zaharuri, considerate esențiale pentru apariția primelor organisme vii.

Această observație nu este un caz izolat, ci completează un puzzle la care savanții lucrează de un sfert de secol:

Acum 25 de ani: Astronomii au detectat în centrul galaxiei o moleculă mai simplă, înrudită cu zahărul obținut din trestie.

Misiunea OSIRIS-REx: Mostrele de praf aduse pe Pământ de NASA de pe asteroidul Bennu au dezvăluit prezența mai multor tipuri de zaharuri, inclusiv unele care intră direct în compoziția ADN-ului.

Ingredientele vieții ar putea fi împrăștiate în întreaga galaxie

Noua descoperire oferă argumente puternice în favoarea ipotezei că materia primă necesară vieții se afla deja în norii moleculari din care s-au născut ulterior Soarele și planetele noastre.

Dacă o moleculă atât de complexă precum eritruloza s-a putut forma în condițiile extreme din apropierea centrului Căii Lactee, este foarte probabil ca ea să fie prezentă în proporții similare în întreaga galaxie.

„Ingredientele-cheie pentru originea vieții ar putea fi prezente și în alte regiuni ale galaxiei, ceea ce deschide posibilitatea ca viața să se dezvolte și în alte locuri din Univers”, a declarat coordonatoarea studiului, astrofizicianul Izaskun Jiménez-Serra, de la Centrul de Astrobiologie din Spania.

O nouă direcție în astrobiologie

Marea dilemă a originilor noastre a fost mereu împărțită între două tabere: cea care susținea că viața s-a autogenerat exclusiv datorită condițiilor unice de pe Pământul timpuriu și cea care credea că „ingredientele” au fost aduse din exterior de comete și asteroizi.

Detectarea eritrulozei în spațiul interstelar înclină balanța definitiv către cea de-a doua teorie. Ea demonstrează că chimia prebiotică (cea care precede viața) este un fenomen universal, nu unul strict pământean, deschizând noi perspective fascinante în căutarea vieții extraterestre.