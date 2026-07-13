Franța riscă cea mai slabă recoltă de porumb din ultimii 50 de ani. Seceta și valurile de căldură reduc drastic producția

13 iul. 2026, Agribusiness
Franța riscă cea mai slabă recoltă de porumb din ultimii 50 de ani. Seceta și valurile de căldură reduc drastic producția
FOTO: Dreamstime/Orientaly
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Franța se îndreaptă către cea mai slabă recoltă de porumb din 1976, după o vară marcată de temperaturi extreme și secetă prelungită. Dacă vremea nu se schimbă în perioada următoare, producția ar putea coborî chiar sub pragul de 8 milioane de tone, un nivel care nu a mai fost atins în ultimele cinci decenii, conform agrobiznes.ro.

Potrivit estimărilor companiei de analiză Expana, recolta de porumb a Franței este prognozată la 8,9 milioane de tone în 2026, cu aproximativ o treime mai puțin decât anul trecut. Benoît Fayot, analist senior al companiei, avertizează că pierderile cresc de la o zi la alta din cauza temperaturilor ridicate și a lipsei precipitațiilor.

Și starea culturilor confirmă deteriorarea situației. Datele publicate de FranceAgriMer arată că, la 6 iulie, doar 47% din suprafețele cultivate cu porumb erau evaluate drept bune sau foarte bune, cel mai redus nivel înregistrat cel puțin din 2011.

Franța este unul dintre principalii producători de porumb ai Uniunii Europene, astfel că o recoltă atât de slabă are efecte asupra întregii piețe europene. În acest context, asociația traderilor europeni de cereale Coceral și-a redus estimarea privind producția de porumb a UE cu aproape 8%, până la 52,7 milioane de tone.

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Aceasta este cea mai redusă prognoză pentru producția europeană din 2007 încoace și alimentează temerile privind o ofertă mai mică pe piață, cu efect asupra prețurilor.

Meteorologii și analiștii atrag atenția că Franța se confruntă deja cu al treilea val de căldură de la sfârșitul lunii mai, iar în perioada următoare nu sunt așteptate precipitații importante.

Specialiștii avertizează că, dacă seceta va continua, pierderile din Franța ar putea anula beneficiile aduse de ploile recente în alte state producătoare, inclusiv în România, unde perspectivele pentru cultura de porumb s-au îmbunătățit în ultimele săptămâni. În aceste condiții, recolta totală de porumb a Uniunii Europene ar putea rămâne sub așteptările inițiale.

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