China ar putea deveni în curând cel mai mare producător de foie gras din lume, punând presiune pe Franța, liderul tradițional al acestui sector. Creșterea rapidă a producției, costurile reduse și interesul tot mai mare al consumatorilor transformă țara asiatică într-un concurent serios pe piața internațională.

Potrivit unei analize Reuters, producția chineză de foie gras a ajuns anul trecut la aproximativ 14.000 de tone, cu aproape 30% mai mult decât în 2024. În urmă cu un deceniu, producția era estimată la doar 2.000 de tone. În același timp, producția Franței a scăzut cu 3%, până la 15.044 de tone.

„Este îngrijorător cât de repede se dezvoltă. Nu i-am văzut venind cu o asemenea viteză”, a declarat Fabien Chevalier, președintele organizației franceze a producătorilor de foie gras (CIFOG).

De la produs de lux la aliment accesibil

În China, foie gras nu mai este rezervat exclusiv restaurantelor de lux. Preparatul este folosit în rețete populare precum orezul prăjit, este servit în fondue chinezească (hotpot) și apare chiar în deserturi congelate în formă de cireșe sau trandafiri, aromatizate cu vin roșu și sos de afine.

- articolul continuă mai jos -

Diferența de preț este semnificativă. În restaurantele chinezești, o porție costă între 30 și 70 de yuani (aproximativ 4-10 dolari), în timp ce în Franța prețurile variază între 15 și 40 de euro.

Cererea internă în creștere a stimulat investițiile fermierilor. Un exemplu este Li Fengshan, proprietarul companiei Changhao Biotechnology din provincia Anhui. Firma sa a produs anul trecut 300 de tone de foie gras și estimează că va ajunge la 500 de tone în 2026. Prin comparație, un producător francez mediu realizează aproximativ 10 tone anual.

Primele exporturi și planuri de extindere

Deși mai puțin de 5% din producția Chinei este exportată, companiile locale încep să privească tot mai atent piețele externe.

Changhao Biotechnology a trimis anul trecut 6.000 de conserve în Dubai. Alte companii importante pregătesc exporturi către Europa, Asia de Sud-Est și Orientul Mijlociu.

Jilin Zhengfang Agriculture & Animal Husbandry, cel mai mare producător chinez de foie gras de rață, cu o producție anuală de 1.500 de tone, intenționează să înceapă exporturile către Europa și Asia de Sud-Est în acest an.

Analiștii estimează că Franța va continua să domine piața europeană, unde etichetele de origine și standardele stricte de producție au o importanță majoră pentru consumatori. În schimb, piețele emergente din Asia și Orientul Mijlociu sunt considerate cele mai vulnerabile la concurența chineză.

Ficat mai mare, costuri mai mici

Producătorii chinezi beneficiază de subvenții consistente. În cazul fermei lui Li Fengshan, statul acoperă peste jumătate din costurile infrastructurii și vaccinurilor.

În plus, fermele chineze obțin ficat gras de dimensiuni considerabil mai mari decât cele europene. La ferma din Anhui, un ficat de gâscă cântărește cel puțin un kilogram, iar unele exemplare ajung la aproape trei kilograme. În Franța, ficatul utilizat pentru foie gras cântărește de regulă între 500 și 550 de grame în cazul rațelor și sub 750 de grame în cazul gâștelor.

Producătorul chinez susține că succesul se datorează și volumului mare de muncă. În ultimele zece zile din ciclul de creștere, păsările sunt hrănite forțat de șase ori pe zi, într-un program care necesită activitate aproape continuă. Compania discută deja cu firme de robotică pentru automatizarea procesului.

Controverse privind bunăstarea animalelor

La fel ca în Europa, producția de foie gras rămâne un subiect controversat. Organizațiile pentru protecția animalelor critică practica hrănirii forțate, considerând-o inumană.

Industria respinge însă aceste acuzații și susține că rațele și gâștele nu au reflexul de vomă, ceea ce face procedura diferită de cea aplicată altor specii.

Producătorii chinezi afirmă că opoziția față de foie gras este redusă pe piața internă și că cererea globală continuă să crească, motiv pentru care se așteaptă la o extindere semnificativă a exporturilor în următorii ani.

Dacă actualul ritm de creștere se menține, China ar putea depăși Franța încă din acest an sau în 2027 și ar deveni cel mai mare producător de foie gras din lume.