Valul de căldură care afectează în această perioadă Europa de Vest începe să se reflecte tot mai vizibil pe piața rapiței.

După ce tensiunile geopolitice din Orientul Mijlociu și fluctuațiile prețului petrolului au dominat piața în ultimele săptămâni, investitorii și comercianții urmăresc acum cu atenție evoluția vremii din principalele state producătoare.

Temperaturi de 35-42°C au fost înregistrate în vestul Europei, iar specialiștii avertizează că acestea pot reduce atât producțiile, cât și conținutul de ulei al semințelor de rapiță.

Cele mai mari îngrijorări sunt legate de Franța, principalul producător de rapiță din Uniunea Europeană.

Franța cultivă mai mult, dar ar putea recolta aproape la fel

În sezonul agricol 2026/2027, suprafața cultivată cu rapiță în Franța a crescut cu 6,5-8%, ajungând la aproximativ 1,35 milioane de hectare.

Cu toate acestea, temperaturile extreme din perioada finală de dezvoltare a culturii ar putea anula avantajul extinderii suprafețelor. Estimările actuale indică o producție cuprinsă între 4,2 și 4,5 milioane de tone, un nivel apropiat de recolta obținută în 2025.

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Anterior, analiștii MARS și Expana estimau un randament mediu de 3,1-3,2 tone la hectar, apropiat de media ultimilor ani, însă inferior producțiilor foarte bune înregistrate anul trecut. Persistența caniculei ar putea determina noi revizuiri descendente ale acestor prognoze.

Estimările pentru întreaga Uniune Europeană au fost reduse

Primele ajustări au apărut deja la nivel european.

Compania de analiză Expana și-a redus prognoza pentru producția de rapiță a Uniunii Europene în sezonul 2026/2027 la 20,3 milioane de tone, față de estimarea de 20,6 milioane de tone publicată în luna mai. Pentru comparație, recolta sezonului precedent s-a situat în jurul a 20 de milioane de tone, potrivit datelor ukragroconsult.com

Perspectivele mai puțin optimiste privind oferta au susținut imediat cotațiile bursiere.

Contractele futures pentru rapiță cu livrare în august, tranzacționate la bursa Euronext din Paris, au crescut cu aproape 3% de la începutul săptămânii, până la 518,75 euro pe tonă. Contractele pentru luna noiembrie sunt cotate cu aproximativ 5 euro pe tonă peste nivelul celor din august, semn că piața anticipează o ofertă limitată și în perioada noii recolte.

Petrolul și tensiunile din Orientul Mijlociu susțin suplimentar piața

Pe lângă factorul climatic, piața rapiței beneficiază și de sprijinul venit din sectorul energetic.

După noi incidente raportate în zona Strâmtorii Hormuz și după declarațiile autorităților iraniene privind intensificarea controlului asupra traficului maritim, cotația petrolului Brent a revenit pe creștere, atingând aproximativ 75 dolari/baril.

În mod tradițional, prețurile mai ridicate ale petrolului stimulează și piața uleiurilor vegetale, inclusiv a uleiului de rapiță, utilizat atât în industria alimentară, cât și în producția de biocombustibili.

Ucraina intră și ea sub influența caniculei

Un nou episod de temperaturi ridicate sunt prognozate și în România și Ucraina, unde sunt așteptate valori cuprinse și de 36°C.

Specialiștii avertizează că stresul termic ar putea afecta și culturile de rapiță din această țară, deși precipitațiile estimate pentru mijlocul săptămânii ar putea limita efectele negative asupra plantelor.

Pe piața ucraineană, contractele forward pentru rapița din noua recoltă se situează între 550 și 570 dolari pe tonă, cu livrare în porturile de la Marea Neagră. Procesatorii oferă în prezent echivalentul a 500-520 dolari pe tonă pentru marfa livrată la fabrică, însă analiștii apreciază că aceste prețuri ar putea crește dacă cererea pentru materia primă se va intensifica la începutul campaniei de recoltare.

Culturile din Canada și Australia singurele care oferă un echilibru pieței

În contrast cu situația din Europa, culturile de canola din Canada beneficiază de condiții meteorologice favorabile, ceea ce a menținut relativ stabile cotațiile la bursa ICE din Winnipeg, în jurul valorii de 735 dolari canadieni pe tonă.

Și în Australia, ploile căzute în estul țării au îmbunătățit starea culturilor, reducând presiunea asupra viitoarei recolte. Totuși, evoluția pieței va depinde în mare măsură de precipitațiile din lunile septembrie și octombrie, perioadă decisivă pentru formarea producției după ieșirea culturilor din iarnă.

În prezent, piața internațională a rapiței este influențată de doi factori majori: riscurile climatice din Europa și incertitudinile geopolitice din Orientul Mijlociu. Atât vremea, cât și evoluția prețului petrolului vor continua să determine direcția cotațiilor în perioada următoare.