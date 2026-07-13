Astăzi, 13 iulie, întreaga planetă sărbătorește cel mai apreciat produs al culturii gastronomice de tip fast-food: Ziua Internațională a Cartofilor Prăjiți. Fie că îi mănânci așa, simpli, cu sare, eventual aromatizați cu parmezan și usturoi, sau alături de un burger suculent, aceste minunății care plac tuturor sunt probabil cel mai iubit preparat din lume. Totuși, dincolo de plăcerea vinovată și gustul delicios, denumirea lor ascunde una dintre cele mai amuzante neînțelegeri geografice din istoria culinară. De ce le spune întreaga lume anglo-saxonă „french fries” (cartofi franțuzești) dacă patria lor spirituală este, în realitate, cu totul alta?

Cum au furat francezii meritul belgienilor

Dacă întrebi un belgian despre originea cartofilor prăjiți, s-ar putea să pornești o dezbatere aprinsă. Istoria ne spune că acest preparat s-a născut de fapt în Belgia, undeva la sfârșitul secolului al XVII-lea. Locuitorii din satele așezate de-a lungul râului Meuse aveau un obicei simplu și vechi: pescuiau peștișori mici pe care îi prăjeau în ulei încins pentru a-și asigura cina. Însă, în iernile grele în care râul îngheța complet și pescuitul devenea imposibil, sătenii au fost nevoiți să improvizeze. Au luat cartofi, i-au tăiat în formă de peștișori lungi și subțiri și i-au aruncat în ulei. Astfel au apărut primii cartofi pai.

- articolul continuă mai jos -

Atunci, cum s-a ajuns la numele de „french fries”? Vina o poartă soldații americani din timpul Primului Război Mondial. Ajunși pe frontul din Belgia, aceștia au descoperit genialul preparat local. Deoarece limba oficială a armatei belgiene la acea vreme era franceza, militarii americani au crezut că se află în Franța sau cel puțin că mâncarea este franțuzească. Au numit acest preparat: „french fries”, după cum li s-a părut că ar fi cei care îl preparau. Și așa a rămas numele întipărit în istorie.

Cum faci cartofi prăjiți perfecți, ca la restaurant

Trucuul constă în a nu-i tăia și a-i arunca direct în tigaie. Secretul marilor restaurante pentru a obține acea crustă crocantă la exterior și un interior pufos constă în dubla prăjire și eliminarea controlată a amidonului. Pentru a începe, ai nevoie de un kilogram de cartofi dintr-o varietate făinoasă, ulei de floarea-soarelui pentru prăjit, sare fină și o lingură de oțet alb.

Primul pas constă în tăierea cartofilor în bastonașe egale de circa un centimetru grosime. Pune-i imediat într-un bol cu apă rece și spală-i în două sau trei ape până când lichidul devine perfect limpede. Acest pas elimină excesul de amidon de la suprafață, cel care îi face să se lipească și să se înmoaie în tigaie.

Următorul pas este blanșarea. Pune la fiert o oală cu apă, o lingură de sare și o lingură de oțet alb. Când apa clocotește, adaugă cartofii și lasă-i să fiarbă doar șase minute. Nu trebuie să se sfărâme, ci doar să devină ușor translucizi. Acidul din oțet încetinește descompunerea pectinelor din cartof, permițându-i să se înmoaie în interior fără să își piardă forma la margini. La finalul celor șase minute, scoate-i și usucă-i perfect cu prosoape de hârtie.

Al treilea pas este prima prăjire, care presupune gătitul la temperatură joasă. Încinge o cantitate generoasă de ulei la o temperatură moderată de 130-140 de grade Celsius, astfel încât uleiul să facă doar bule mici în jurul cartofului. Prăjește cartofii în tranșe mici timp de cinci minute. Nu trebuie să prindă culoare, ci doar să se gătească complet în interior. Scoate-i pe o tavă și lasă-i să se răcească complet, sau pune-i la frigider treizeci de minute pentru un rezultat și mai bun.

Ultimul pas aduce șocul termic necesar pentru formarea crustei. Ridică temperatura uleiului la 180-190 de grade Celsius. Pune cartofii răciți înapoi în uleiul foarte fierbinte și prăjește-i timp de trei minute. Datorită temperaturii ridicate, apa rămasă la suprafață se va evapora instantaneu, creând acea crustă faimoasă, crocantă și aurie.

Ca un truc de final, scoate cartofii prăjiți direct într-un bol metalic și pune sarea imediat, cât timp sunt încă plini de ulei fierbinte la suprafață. Sarea se va dizolva parțial în pelicula fină de grăsime și va adera perfect la crustă, în loc să cadă pe fundul farfuriei.