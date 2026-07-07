Unul dintre cele mai importante lanțuri de sushi din Japonia a introdus papanașii românești în meniu

07 iul. 2026, Călătorii Culinare
Unul dintre cele mai importante lanțuri de sushi din Japonia a introdus papanașii românești în meniu
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Foto: Facebook
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Unul dintre cele mai importante lanțuri de sushi din Japonia, Kurasushi, a introdus un produs specific românesc – papanași, anunță Ambasada României la Tokio.

Acest desert tradițional românesc (cu brânză dulce, smântână și dulceață) a fost adaptat pentru publicul nipon, devenind o curiozitate culinară foarte apreciată în Japonia.
Această mișcare a făcut parte din campaniile lanțului de a aduce diverse arome internaționale clienților săi, stârnind un val de interes atât din partea localnicilor, cât și din partea comunității românești din Japonia.
Deși papanașii sunt un preparat cu o istorie bogată și de o complexitate diferită față de bucătăria japoneză, ei au fost primiți bine de publicul local.

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