Ce trebuie să verifici înainte să plătești la restaurant în vacanță / Cele 12 reguli care te pot scuti de zeci de euro în plus

Ai comandat doar o cafea sau o pizza și, când a venit nota de plată, ai descoperit taxe despre care nu ți-a spus nimeni? În multe țări europene, costuri precum „coperto”, apa îmbuteliată adusă automat la masă sau suplimentul pentru terasă sunt perfect legale, însă îi surprind frecvent pe turiști. Dacă le cunoști înainte de vacanță, poți evita cheltuieli inutile și discuții neplăcute la restaurant.

De la taxe pentru pâine sau apă până la costuri suplimentare pentru o masă pe terasă, iată cele mai importante lucruri pe care merită să le verifici înainte să comanzi într-un restaurant din străinătate.

1. Verifică dacă există taxă de serviciu sau „coperto”

Poți plăti câțiva euro în plus de persoană chiar dacă ai comandat doar un fel de mâncare. În multe restaurante din Italia, pe nota de plată apare „coperto”, o taxă fixă percepută pentru fiecare persoană. Aceasta acoperă, de regulă, folosirea mesei, tacâmurilor, șervetelor și, în multe cazuri, pâinea servită la începutul mesei. Taxa trebuie să fie afișată în meniu, iar valoarea ei diferă de la un restaurant la altul.

Nu trebuie confundată cu bacșișul, care în Italia nu este obligatoriu, potrivit ItalyTourFinder.

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2. Întreabă dacă pâinea este inclusă

Pâinea adusă la masă înainte de comandă nu este întotdeauna gratuită. În multe restaurante din sudul Europei, pâinea apare pe masă fără să fie cerută. Nu înseamnă însă că este gratuită.

În Italia, ea poate fi inclusă în „coperto”, dar în alte restaurante este taxată separat dacă este consumată. În Franța, în schimb, pâinea este, în mod obișnuit, oferită fără cost suplimentar alături de masă, potrivit FoodandWine.

3. Apa poate costa surprinzător de mult

O simplă sticlă de apă poate ajunge să coste de câteva ori mai mult decât în supermarket. În multe destinații turistice, ospătarul va întreba simplu: „Still or sparkling?”. Dacă accepți, vei primi aproape întotdeauna apă îmbuteliată, care poate costa de câteva ori mai mult decât în supermarket, mai ales în restaurantele din zonele turistice.

Dacă preferi apă de la robinet, cere acest lucru explicit înainte de a comanda. În Grecia, de exemplu, apa de la robinet este potabilă în Atena și în majoritatea zonelor continentale, însă pe unele insule restaurantele servesc aproape exclusiv apă îmbuteliată, așa că este bine să întrebi dacă apa de la robinet este disponibilă și recomandată pentru consum.

4. În unele țări ai dreptul la apă de la robinet gratuită

Dacă preferi să nu plătești pentru apă îmbuteliată, merită să știi că regulile diferă de la o țară la alta. Nu toate statele europene au aceleași reguli privind apa servită în restaurante.

În Franța, clienții pot solicita gratuit o carafă cu apă de la robinet („une carafe d’eau”), iar în Spania, o lege intrată în vigoare în 2022 obligă restaurantele să ofere apă potabilă de la robinet la cererea clienților. În Italia, însă, Curtea Supremă a decis în 2026 că restaurantele și hotelurile nu au obligația legală de a servi gratuit apă de la robinet și pot oferi exclusiv apă îmbuteliată contra cost, potrivit The Times.

5. Nu presupune că aperitivele sunt „din partea casei”

Măslinele, bruschetele sau grisinele aduse înainte de masă nu sunt întotdeauna din partea casei. În unele restaurante, înainte să comanzi, pe masă pot apărea măsline, grisine, unt, bruschete, pâine sau alte gustări. Faptul că sunt aduse fără să le ceri nu înseamnă neapărat că sunt gratuite.

În Portugalia, această tradiție poartă numele de „couvert”, iar aperitivele sunt taxate doar dacă alegi să le consumi. Pot fi pâine, unt, măsline, pateuri sau brânzeturi, iar prețul trebuie afișat în meniu. Practici similare pot fi întâlnite și în unele restaurante din Italia. Dacă nu intenționezi să le mănânci sau nu ești sigur dacă sunt incluse în preț, cel mai bine este să întrebi sau să le refuzi politicos, potrivit RickSteves.

6. Bacșișul nu funcționează la fel peste tot

Dacă lași bacșiș din reflex, s-ar putea să plătești de două ori pentru același serviciu. Mulți turiști lasă bacșiș din reflex, fără să știe că în unele țări serviciul este deja inclus în preț.

În Franța, serviciul este inclus prin lege în nota de plată, iar un bacșiș suplimentar este opțional și se oferă doar pentru servicii foarte bune. În Italia, bacșișul nu este obligatoriu și este mai degrabă un gest de apreciere. În Spania, localnicii lasă, de regulă, doar mărunțișul sau rotunjesc suma.

7. Meniul zilei este, de multe ori, cea mai bună alegere

Nu întotdeauna preparatele din meniu sunt cea mai avantajoasă alegere. În Franța, Spania, Portugalia sau Italia, multe restaurante oferă la prânz un „meniu al zilei”, care include două sau trei feluri de mâncare și, uneori, băutura sau desertul, la un preț mai mic decât dacă ai comanda fiecare preparat separat.

8. Dacă peștele este „la kilogram”, întreabă cât va costa

Peștele proaspăt afișat în vitrină poate părea o alegere excelentă, dar și una costisitoare dacă nu întrebi cât cântărește. În Grecia, Croația, Italia și în alte destinații de pe litoral, peștele proaspăt este adesea vândut la kilogram.

Un pește care pare mic poate cântări suficient cât să coste câteva zeci de euro. De aceea este recomandat să întrebi greutatea și prețul estimat înainte de a confirma comanda.

Pont: În unele taverne din Grecia, prepararea peștelui la grătar poate fi taxată separat printr-un cost numit „psistika”. Dacă alegi pește proaspăt, întreabă înainte dacă prețul afișat include și prepararea.

9. Verifică dacă terasa are alte prețuri

Aceeași cafea poate avea prețuri diferite în funcție de locul în care alegi să stai. În unele orașe europene, aceeași cafea sau același preparat poate costa mai mult dacă alegi o masă pe terasă decât dacă stai în interiorul localului sau la bar. Practica este întâlnită mai ales în zonele foarte turistice și este legală atât timp cât diferențele de preț sunt afișate în meniu.

În Franța, de exemplu, multe cafenele au tarife diferite pentru consumul la bar, în interior sau pe terasă, iar în Spania unele restaurante aplică un supliment pentru mesele din exterior. Înainte să comanzi, merită să verifici meniul pentru a vedea dacă există astfel de diferențe de preț.

10. În multe țări nota de plată nu vine automat

Dacă ai terminat masa și ospătarul nu aduce nota, nu înseamnă că te ignoră. În Italia, Franța sau Spania, ospătarii nu se grăbesc să aducă nota de plată imediat după masă, deoarece acest gest poate fi considerat nepoliticos.

Dacă ai terminat, trebuie să o ceri explicit.

11. Verifică dacă bonul fiscal corespunde cu ceea ce ai comandat

Înainte să plătești, acordă câteva secunde pentru a verifica nota de plată. În restaurantele foarte aglomerate sau din zonele turistice pot apărea, uneori, greșeli pe nota de plată: un preparat trecut de două ori, o băutură pe care nu ai comandat-o sau un supliment adăugat din eroare. Înainte să plătești, verifică rapid bonul. Dacă observi ceva neclar, cere explicații pe loc. Cele mai multe situații se rezolvă imediat.

12. Caută restaurantele în care mănâncă localnicii

Dacă vrei să mănânci bine și să plătești un preț corect, încearcă restaurantele preferate de localnici. Una dintre cele mai simple metode de a evita capcanele pentru turiști este să alegi restaurantele frecventate de localnici. De multe ori, acestea oferă preparate mai autentice, porții mai generoase și prețuri mai corecte decât localurile aflate chiar lângă cele mai cunoscute obiective turistice.

Dacă ai timp, mergi doar câteva străzi mai departe de principalele atracții sau întreabă un localnic unde obișnuiește să mănânce. O altă metodă utilă este să verifici dacă restaurantul este plin de localnici la orele de masă – de cele mai multe ori, acesta este un semn bun. Specialiștii în turism recomandă și să întrebi „Unde mâncați dumneavoastră?”, nu „Ce restaurant îmi recomandați?”, pentru că astfel ai șanse mai mari să descoperi locuri apreciate de cei care locuiesc în zonă, nu doar de turiști.

Obiceiurile și regulile diferă de la o țară la alta, însă cele mai multe surprize de pe nota de plată pot fi evitate dacă verifici meniul și pui câteva întrebări înainte să comanzi. Câteva minute de atenție îți pot economisi bani și te pot ajuta să te bucuri de vacanță fără costuri neașteptate.