Vrei să pleci în vacanță în această vară, dar încă nu ai ales destinația? Prețurile la mâncare, băuturi, cazare și transport diferă semnificativ între cele mai populare țări europene. O analiză Euronews Business, realizată pe baza datelor Eurostat, compară nivelul prețurilor din șapte destinații frecvent vizitate de turiști, transmite MEDIAFAX.

Datele analizate nu indică prețul exact al unei vacanțe, ci reflectă mediile naționale pentru diferite categorii de bunuri și servicii. Indicii nivelului prețurilor compară costurile pentru alimente, băuturi, îmbrăcăminte, restaurante și hoteluri.

În analiză au fost incluse Franța, Italia, Spania, Portugalia, Turcia, Croația și Grecia.

Turcia, cea mai ieftină țară în ansamblu

După analizarea a peste 2.000 de bunuri și servicii, Turcia este, în general, cea mai ieftină dintre cele șapte țări.

Astfel, un coș de bunuri și servicii care costă 100 de euro la nivelul Uniunii Europene ar costa echivalentul a 59,6 euro în Turcia, cu aproximativ 40% mai puțin.

La polul opus se află Franța, cea mai scumpă dintre destinațiile analizate. Aici, același coș ar costa 100,3 euro, ușor peste media UE.

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Celelalte țări se situează sub media europeană: Italia, cu 97,1 euro, Spania, cu 91,6 euro, Grecia, cu 87,4 euro, Portugalia, cu 86,6 euro, și Croația, cu 78,4 euro.

Unde sunt cele mai mici prețuri la restaurante și cazare

Pentru turiști, una dintre cele mai relevante categorii analizate de Eurostat este cea a „restaurantelor și hotelurilor”, care compară costul meselor luate în oraș și al cazării.

Franța este și la acest capitol cea mai scumpă dintre cele șapte țări, cu un indice al nivelului prețurilor de 116. Italia urmează cu 110,8.

Cu alte cuvinte, dacă media UE este stabilită la 100, un coș echivalent de servicii de restaurant și cazare ar costa 116 euro în Franța și 110,8 euro în Italia.

Portugalia este cea mai ieftină destinație la acest capitol, cu un indice de 73,6. Prețurile pentru restaurante și hoteluri sunt astfel cu 26,4% sub media Uniunii Europene.

Și Turcia se situează sub pragul de 80, cu un indice de 78,3.

Croația, cu 89,6, este puțin mai scumpă decât Grecia, cu 86,1, și Spania, cu 85,4.

Alcoolul costă de peste două ori mai mult în Turcia

Deși Turcia are cele mai mici prețuri la mai multe dintre categoriile analizate, situația se schimbă radical în cazul băuturilor alcoolice.

Prețurile alcoolului sunt de peste două ori mai mari decât media UE, indicele nivelului prețurilor ajungând la 210,2.

Grecia se află pe locul al doilea, cu un indice de 154, urmată de Croația, cu 133,9.

La polul opus, Italia are cele mai mici prețuri la alcool dintre țările analizate, cu un indice de 81,9. Spania se situează, de asemenea, sub media UE, cu 90,1.

Turcia are și cel mai ieftin transport public

Pentru turiștii care folosesc mijloacele de transport în comun, Turcia este din nou cea mai ieftină destinație, cu un indice de 68,3, raportat la media UE de 100.

Dintre cele șapte țări, doar Franța depășește media europeană, cu un indice de 112,8.

Portugalia, Spania și Croația se situează în jurul valorii de 80, în timp ce Grecia se află puțin sub media UE.

Analiza nu ia însă în calcul veniturile individuale sau ale gospodăriilor. Din acest motiv, diferențele de preț pot fi percepute diferit de turiști, în funcție de nivelul veniturilor din țara de origine.