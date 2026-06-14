Orașul Portland, din statul american Oregon, a decis să interzică vânzarea și servirea de foie gras în restaurante și unități comerciale. Autoritățile locale susțin că măsura este necesară pentru a combate cruzimea față de animale și pentru a promova practici alimentare considerate mai sustenabile, conform People. Decizia a fost aprobată de Consiliul Local la începutul lunii și va intra în vigoare la 180 de zile de la adoptare.

Ordonanța interzice comercializarea produselor obținute prin hrănirea forțată a păsărilor, metodă utilizată în producția tradițională de foie gras.

Foie gras este un preparat realizat din ficatul îngrășat al rațelor sau gâștelor. În procesul tradițional de producție, păsările sunt hrănite forțat pentru a mări dimensiunea ficatului de mai multe ori față de nivelul normal. Autoritățile din Portland susțin că această practică provoacă suferință animalelor și poate genera probleme de sănătate și de mediu.

Potrivit documentelor care au stat la baza deciziei, hrănirea forțată poate provoca afecțiuni hepatice severe și alte probleme medicale păsărilor. Oficialii au invocat și impactul asupra mediului, precum și riscul răspândirii unor boli aviare. „Este în interesul public să evităm susținerea cruzimii față de animale și a practicilor nesustenabile”, au argumentat reprezentanții autorităților locale.

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Industria restaurantelor critică măsura

Decizia nu a fost însă lipsită de controverse. Mai mulți proprietari de restaurante și reprezentanți ai industriei ospitalității au susținut că interdicția afectează libertatea culinară și reputația gastronomică a orașului. Unii bucătari au afirmat că foie gras este folosit de ani de zile în restaurante de renume și că numărul afacerilor afectate este foarte redus.

Potrivit datelor prezentate în dezbaterile publice, doar câteva restaurante și comercianți din Portland ofereau foie gras în mod regulat. Cu toate acestea, opozanții măsurii consideră că interdicția transmite un semnal negativ către sectorul restaurantelor, într-o perioadă în care industria încă se confruntă cu dificultăți economice.

Amenzi de până la 5.000 de dolari

Noua reglementare prevede sancțiuni pentru comercianții care nu respectă interdicția. În primă fază, operatorii economici vor primi avertismente scrise. În cazul repetării încălcărilor, pot fi aplicate amenzi civile care pot ajunge până la 5.000 de dolari pentru fiecare abatere.

Ordonanța nu interzice consumul privat și nici comercializarea ficatului de pasăre provenit din sisteme care nu utilizează hrănirea forțată. De asemenea, cumpărăturile online realizate din afara orașului nu sunt afectate de noua regulă.

O tendință care se extinde

Portland nu este prima administrație care adoptă o astfel de măsură. Interdicții similare există deja în statul California, în orașele Pittsburgh și Brookline, iar New York a reușit recent să își mențină propriul regim restrictiv după mai mulți ani de dispute juridice.

La nivel internațional, zeci de țări au adoptat restricții privind producția, importul sau comercializarea foie grasului.

Susținătorii interdicției consideră că decizia reflectă o schimbare de atitudine a consumatorilor față de bunăstarea animalelor. Criticii spun însă că este vorba despre o măsură simbolică, ce afectează un segment foarte mic al pieței alimentare și care nu rezolvă problemele mai ample ale industriei zootehnice.