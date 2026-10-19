Vinurile fără alcool câștigă teren într-o perioadă în care o parte dintre consumatori încearcă să reducă sau să elimine alcoolul. Dar produsul ridică și o întrebare aparent simplă: mai poate fi numit vin după ce alcoolul a fost îndepărtat? Cezar Ioan răspunde cu o formulare scurtă: „A fost vin”.

În podcastul „Disputandum” realziat la G4Food de Cosmin Dragomir, acesta explică faptul că produsul pornește de la un vin obținut prin fermentarea strugurilor, din care alcoolul este eliminat ulterior. Din acest punct de vedere, originea este clară. „Vinul fără alcool a fost vin din care s-a scos alcoolul”, spune el.

Există public pentru acest vin

În același timp, Cezar Ioan face diferența dintre procesul tehnologic și definiția clasică a vinului, care presupune existența alcoolului rezultat prin fermentație. El recunoaște însă că există un public interesat să păstreze experiența gustativă și ritualul asociate vinului fără a consuma alcool.

Acești consumatori nu caută simplu suc de struguri, ci un produs care să reproducă într-o măsură cât mai mare aromele, aciditatea și complexitatea vinului.

Tendința vine într-un moment în care industria discută tot mai mult despre schimbarea obiceiurilor noilor generații și despre reducerea consumului de alcool, temă abordată și în cadrul podcastului.