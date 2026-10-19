Făina pare unul dintre ingredientele care pot rămâne mult timp în cămară fără probleme, dar și ea se poate altera. Insectele sunt cel mai evident semn, însă nu singurul. Mirosul neobișnuit, cocoloașele sau schimbarea culorii pot arăta că produsul nu mai este potrivit pentru gătit sau copt, explică Southern Living.

Sarena Shasteen, specialist culinar la Bob’s Red Mill, recomandă ca făina care prezintă semne de alterare să fie aruncată. Chiar dacă nu există neapărat un risc imediat, făina veche sau râncedă poate modifica gustul și mirosul pâinii, prăjiturilor sau altor preparate.

Patru semne că făina trebuie aruncată

Cel mai simplu este să verificăm produsul cu ajutorul simțurilor. Prezența insectelor sau a unor particule suspecte este unul dintre cele mai clare semne. La fel de importantă este culoarea. Făina care începe să capete nuanțe verzi, galbene sau gri poate fi afectată de umezeală sau chiar de mucegai.

Și textura contează. Făina proaspătă trebuie să fie fină și pulverulentă. Dacă formează cocoloașe și pare umedă, este posibil să fi absorbit apă, ceea ce favorizează alterarea.

Mirosul este un alt criteriu important. În mod normal, făina are un miros slab, neutru sau ușor dulceag, de cereale. Dacă devine acru, stătut, mucegăit sau rânced, nu mai trebuie folosită.

Termenul „a se consuma de preferință înainte de” este un reper util, dar depășirea lui nu înseamnă automat că făina s-a stricat. Mai important este modul în care a fost păstrată și dacă apar semne evidente de degradare. Shasteen recomandă ca, după depășirea datei indicate pe ambalaj, făina să fie verificată atent pentru schimbări de culoare, miros, textură sau prezența insectelor.

Căldura, aerul și umezeala sunt principalii „dușmani”

Pentru a rezista mai mult, făina trebuie ținută într-un loc răcoros și uscat, ferit de căldură și umezeală. Dacă ambalajul original poate fi închis etanș, făina poate rămâne în el. În caz contrar, poate fi transferată într-un recipient bine închis. Specialista recomandă și etichetarea recipientului cu tipul de făină și data originală de pe ambalaj.

Făinurile integrale sunt mai sensibile, deoarece păstrează componente ale bobului care conțin mai multe grăsimi. Pentru acestea, frigiderul sau congelatorul pot fi alegeri mai bune, mai ales dacă nu sunt folosite frecvent.

Regula practică este simplă: dacă făina arată, miroase sau se simte diferit față de momentul în care a fost deschisă, este mai sigur să nu fie folosită.