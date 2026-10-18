VIDEO | Cum vede Cezar Ioan viitorul vinului românesc / „Este deja făcut bine. Trebuie povestit mai mult” / Vinul poate atrage turiști în România

18 oct. 2026, Disputandum
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Viitorul vinului românesc depinde nu doar de ceea ce se întâmplă în vie și în cramă, ci și de capacitatea industriei de a spune mai bine povestea produsului, consideră Cezar Ioan. La podcastul „Disputandum” realizat la G4Food de Cosmin Dragomir a fost întrebat cum vede următorii ani, în ce privește producția de vin. Publisherul Vinul.ro spune că România are deja calitate, diversitate de soiuri și microclimate. Dar ceea ce lipsește este vizibilitatea. „Dacă există un viitor pentru vinul românesc, ceea ce mi-aș dori și sper, va fi un vin din ce în ce mai bine comunicat. El este deja făcut bine”, spune Cezar Ioan.

În opinia sa, vinul nu trebuie promovat izolat. O sticlă poate deveni parte dintr-o experiență care include mâncarea, peisajul, tradițiile, arhitectura și cultura unei regiuni. Modelul este deja folosit cu succes de destinații turistice unde gastronomia și vinul fac parte din aceeași promisiune adresată vizitatorului.

Vinul ar putea fi o atracție pentru turiștii străini

România are suficiente elemente pentru o asemenea construcție, susține el, însă acestea trebuie prezentate împreună și într-un mod ușor de înțeles pentru publicul din afara țării. „Să facem din vin un motiv de atracție”, spune Cezar Ioan.

Vinul ar putea deveni astfel unul dintre „motorașele” care contribuie atât la turismul intern, cât și la atragerea vizitatorilor străini.

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