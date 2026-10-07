G4Media și G4Food au organizat marți, 29 septembrie, dezbaterea „Antirisipa: soluții pentru economisire”, un eveniment dedicat soluțiilor concrete pe care le putem aplica în viața de zi cu zi.

Panelul G4Food a fost dedicat uneia dintre cele mai concrete forme de risipă din gospodării: mâncarea care ajunge la gunoi.

„Coșul zilnic: cum cumpărăm mai deștept, gătim mai practic și aruncăm mai puțin” a abordat costul cumpărăturilor alimentare, influența promoțiilor și a prețurilor asupra deciziilor de cumpărare, planificarea meselor, folosirea alimentelor rămase și modalitățile prin care gospodăriile pot reduce cantitatea de alimente aruncate.

La panel au participat Ionuț Porcaru, Director Dezvoltare al Băncii Locale de Alimente, Florin Maxim, Fondator Hospitality Culture Institute, Valentin Krancevik, Fondator valori-nutririonale.ro și risipa-alimentara.ro, precum și Nicoleta Clep, reprezentant al ANSVSA.

„La modul generic, oricine poate să vină să doneze, dar e foarte important, ținând cont că noi hrănim peste 4.000 și ceva de suflete în fiecare zi, să avem o trasabilitate pe produsele respective. Oricine vine ca să doneze către noi, că este entitate economică privată, că este persoană fizică, ar trebui să ne pună la dispoziție niște documente foarte clare, spune directorul Băncii de Alimente Sector 6.

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Vorbim aici de trasabilitate, niște declarații de conformitate, pentru că noi apoi reintroducem în fluxul de consum aceste produse. În mod practic, foarte și extrem de rar, persoane fizice au venit să doneze către noi.

Surprinzător, în schimb, persoane fizice vin să facă voluntariat. În decurs de un an de zile avem peste 4.000 de ore de voluntariat făcute în cadrul instituției noastre de către persoane fizice, dar și entități economice private. Avem peste 10 parteneri care au venit în momentul de față și fac zi de zi voluntariat în bancă să ne ajute la activitatea de zi cu zi. Fluxul este rapid. Eu vin din zona de corporate și lucrez în momentul de față într-o zonă bugetară Și pot să vă zic că se poate.

Cei din zona privată știm foarte bine că au un slogan, time is money și că timpul înseamnă cost. Noi ne putem mișca în mai puțin de 24 de ore ca să putem să facem un contract de donare.

România este pionier în momentul de față în ceea ce înseamnă legislația europeană și legea diminuirii risipei alimentare este una foarte bună. Perfectibilă în continuare, dar este foarte bună în comparație cu tot ce se întâmplă în Uniunea Europeană. Trebuie să conștientizeze actorii din lanțul agroalimentar ce facilități au.

Și noi putem să le oferim această rapiditate. În mai puțin de 24 de ore și am avut cazuri în care mai puțin de 8 ore de când am fost anunțați că pe lanțul agroalimentar există un produs. Vorbesc aici pentru că sunt limitați de spații, vorbesc de București, Ilfov și pentru cantități foarte mari am mers și mai departe în alte județe să ridicăm produsele. Punem la dispoziție infrastructura și le oferim celor din mediul privat posibilitatea să nu mai plătească depozitare. Să nu mai țină un stoc pe care nu mai pot să-l valorifice sub nicio formă. Și aici nu vorbesc neapărat de produse care expiră în scurt timp. Și legea de care vă vorbeam mai devreme este o lege tânără și nouă pe piață și trebuie să fie făcută cunoscută de toată lumea din zona privată și nu numai.”

Vizionează dezbaterea completă aici.