Dacă nu ai văzut încă niciun Boo Basket pe rețelele sociale, este foarte probabil ca algoritmul tău să aibă ceva personal cu tine. TikTok, Instagram și Pinterest sunt pline de astfel de coșuri cadou, iar fenomenul a trecut rapid de la o simplă tendință online la una dintre cele mai populare tradiții de toamnă.
Când un fenomen devine viral peste noapte, este firesc să te întrebi: ce este exact un Boo Basket, de unde a apărut și ce ar trebui să conțină?
Ideea din spatele unui Boo Basket este extrem de simplă: un coș cadou umplut cu mici atenții legate de toamnă și de atmosfera de Halloween. Conținutul poate varia de la ciocolată și jeleuri, până la o lumânare parfumată, papuci de casă călduroși, o cană tematică, produse de îngrijire personală, un pluș sau acea pătură pufoasă care devine indispensabilă odată cu venirea lunii octombrie.
Nu există reguli stricte, iar tocmai această flexibilitate face conceptul atât de apreciat. Un Boo Basket se pregătește având în minte preferințele persoanei care o va primi. Poate costa doar echivalentul a câteva zeci de lei sau se poate transforma în ceva mai consistent. Importante sunt sentimentul care te face să oferi darul și bucuria celui care deschide cadoul.
Deși astăzi este un fenomen pe rețelele sociale, originea Boo Basket se află într-o tradiție americană numită „You’ve Been Booed!”.
În cadrul acestei obicei de Halloween, termenul „to boo someone” era folosit pentru a descrie acțiunea de a lăsa anonim pe preșul unui vecin un coș cu dulciuri și mici cadouri. Pachetul era însoțit de un bilet cu mesajul „You’ve been booed!” („Ai fost vizitat de un stafie!” sau „Ai primit o surpriză de Halloween!”), prin care cel care primea darul era încurajat să dea mai departe favoarea altui vecin. Era, practic, un lanț al faptelor bune, dar adaptat cu bomboane și motive cu fantome.
Cu timpul, tradiția a evoluat. A pierdut caracterul anonim, a devenit considerabil mai atent structurată din punct de vedere vizual și s-a extins către parteneri de cuplu, prieteni sau membri ai familiei.
Dificultatea apare la selectarea produselor, deoarece opțiunile sunt aproape nelimitate. Elementele de bază de la care se poate porni includ:
Secretul constă în personalizare:
Alegerea suportului influențează direct aspectul final. Deși o simplă pungă din hârtie își îndeplinește funcția practică, pentru un efect vizual deosebit se folosesc de obicei:
Aranjarea obiectelor se face jucând-te cu înălțimile: produsele mai înalte (cărți, sticle, cutii) se poziționează în spate, iar cele mici în față, folosind hârtie de mătase sau talaș pentru susținere și volum.
Pentru că mi-e și vecină îl pot lăsa în fața ușii respectând tradiția. Am ales un coșuleț de nuiele. Am pus un suport de lumânare în formă de dovleac, o creangă artizanală cu frunze de toamnă și un alt mic dovleac, pentru că o știu iubitoare de decorațiuni și lumânări parfumate.
Am completat cu dulciuri pentru copii: brownie și ciocolate în formă de ochi și bănuți decorați cu imagini de Halloween. Totul învăluit într-o lumină portocalie de la luminițele în formă de dovleac/Stich.
Happy Halloween!
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