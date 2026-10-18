Spaniolii își devansează ora cinei în restaurante, o tendință care s-a accentuat în ultimul deceniu. Acest fapt are implicații atât pentru profitabilitatea operatorilor din HoReCa, cât și pentru obiceiurile alimentare ale consumatorilor.

Datele platformelor de rezervări arată o creștere puternică a cererii pentru mesele servite înainte de ora 21:00, în timp ce cinele târzii pierd teren.

Ora cinei în restaurantele din Spania s-a mutat treptat spre începutul serii. În 2016, 31,5% dintre clienții spanioli făceau rezervări înainte de ora 21:00, comparativ cu 56,9% în 2026, potrivit unei analize realizate de platforma de rezervări CoverManager. Evoluția indică o schimbare semnificativă a comportamentului consumatorilor, cu efecte directe asupra modului în care restaurantele își organizează activitatea și își gestionează capacitatea.

Tendința este confirmată și de datele TheFork, furnizate publicației EFE Agro. Ponderea rezervărilor pentru ora 22:00 a scăzut de la 15% în 2019 la 7% în 2026. În schimb, rezervările pentru ora 20:00 au crescut de la 6% la 16% în aceeași perioadă.

Programul diferă în funcție de regiune. Cádiz se află la capătul intervalului cinei târzii, cu o medie de 21:30, în timp ce Insulele Canare înregistrează cea mai timpurie oră, de aproximativ 20:15. În Madrid, cina este servită în medie în jurul orei 21:00, iar în Barcelona, la 20:45.

Pandemia a accelerat schimbarea programului

Schimbarea obiceiurilor a început să se contureze mai puternic în timpul pandemiei de COVID-19, când restaurantele au fost nevoite să respecte restricții care impuneau închiderea localurilor la ora 23:00.

José Almeida, președintele Asociației Spaniole a Ospitalității, a explicat că aceste măsuri au determinat o „mutare a cinelor” către ore mai timpurii. Ulterior, tendința a fost susținută și de alți factori economici și sociali.

Printre aceștia se numără controalele timpului de lucru introduse în urma reformei muncii, care au determinat operatorii să își eficientizeze programul și să reducă perioadele în care personalul și bucătăriile funcționează fără un volum suficient de comenzi. În acest context, unele restaurante încearcă să închidă bucătăriile înainte de ora 23:00.

Turismul internațional contribuie, la rândul său, la schimbare. Vizitatorii străini sunt obișnuiți, în general, cu ore de masă mai timpurii decât cele tradiționale din Spania, iar prezența lor tot mai vizibilă în marile orașe influențează cererea. Pentru restaurante, acest lucru poate însemna o sală mai animată încă de la începutul serii.

Cinele luate mai devreme pot crește numărul de clienți serviți

Din perspectiva operatorilor, devansarea cinei nu reprezintă doar o schimbare de comportament, ci și o oportunitate de eficientizare a activității. Potrivit analizei CoverManager, restaurantele care încep servirea înainte de ora 20:00 înregistrează, în weekend, o rotație a meselor cu 30% mai mare.

Posibilitatea de a organiza două ture de servire permite acestor unități să primească, în medie, 97,2 clienți pe seară, cu 51% mai mult decât restaurantele cu program tradițional, care deservesc aproximativ 64,5 clienți.

Pentru afacerile din HoReCa, rezultatele evidențiază importanța gestionării intervalelor de servire, a planificării rezervărilor și a utilizării eficiente a capacității sălii. O primă tură începută mai devreme poate elibera mesele pentru o a doua serie de clienți, fără a fi necesară extinderea spațiului sau creșterea capacității fizice a restaurantului.

Totuși, avantajele nu sunt uniforme pe parcursul săptămânii. Almeida a remarcat că spaniolii ies la cină din ce în ce mai rar în timpul săptămânii, în timp ce weekendurile rămân mai favorabile activității restaurantelor. Pentru operatori, provocarea este să adapteze personalul, programul bucătăriei și costurile de funcționare la diferențele de cerere dintre zilele lucrătoare și sfârșitul de săptămână.

Nutriționiștii recomandă evitarea meselor târzii

Schimbarea orei cinei are și o dimensiune legată de sănătate. Nutriționista Laura Arranz susține că mesele luate prea târziu pot fi mai puțin favorabile proceselor digestive și reglării metabolice, deoarece organismul funcționează în acord cu ritmurile circadiene, care influențează inclusiv modul în care sunt procesate alimentele.

Potrivit acesteia, toleranța metabolică la glucoză variază în funcție de momentul zilei, iar consumul de alimente seara poate avea efecte diferite față de consumul acelorași alimente dimineața. Arranz avertizează, de asemenea, că mesele târzii pot afecta controlul greutății, digestia și somnul.

Nutriționista consideră că ora 21:00 ar trebui să fie limita recomandată pentru cină, iar mesele după 21:30, în special după ora 22:00, ar trebui evitate. În timpul verii, programul poate fi adaptat într-o anumită măsură, pe fondul zilelor mai lungi și al modificărilor ritmurilor cotidiene.

Recomandările privind ora cinei trebuie însă interpretate în funcție de programul individual, de cantitatea și compoziția mesei și de particularitățile fiecărei persoane.