La 74 de ani, Florencio Méndez din Galicia (Spania) are în urmă o viață întreagă dedicată cultivării pământului. Are în producție 26 de parcele de viță-de-vie și terenuri agricole de legume, însă îngrijorarea sa cea mai mare nu este munca fizică, ci viitorul terenurilor sale. Pentru a preveni abandonul terenurilor și pericolul incendiilor, viticultorul și președintele cooperativei San Juan de Rubiós oferă exploatarea lor complet gratuit oricărui tânăr dispus să le lucreze.

Fără chirie, doar pământul să fie îngrijit

„Dacă există tineri care vor să înceapă în acest domeniu, nu le-aș cere niciun ban. Doar să le văd curate și îngrijite mi-ar fi de ajuns. Iar dacă îmi dau și câțiva roșii să mănânc, e perfect”, explică Florencio.

Propunerea nu se referă la terenuri pârloagă, ci la o afacere agricolă deja pusă pe picioare. Soiuri de vită de vie albe nobile (albariño, loureira, treixadura) și roșii (mencía, sousón, caíño) folosite pentru livrarea de struguri către crame. „Nu trebuie plantat nimic, totul este gata pregătit,” spune fermierul.

Peste o hectar de teren arabil, echipat cu sisteme tradiționale de irigații (fântâni și izvoare) și utilaje agricole au legume cultivate.

Florencio și soția sa oferă chiar și sprijin tehnic și know-how gratuit noilor fermieri care ar dori să vină pentru a-i învăța secretele meseriei.

Soția sa a trăit ani de zile exclusiv din cultivarea și vânzarea legumelor (roșii, ardei, varză, răsaduri) în piețele locale din Salvaterra do Miño și As Neves, dovedind că terenul poate asigura o sursă stabilă de venit.

Proiectul „Nó Rural”, o misiune (aproape) imposibilă pentru salvarea satului

Povestea lui Florencio a fost identificată prin intermediul proiectului „Nó Rural”, o inițiativă galiciană de dezvoltare rurală care încearcă să creeze o punte între fermierii în vârstă care se retrag și tinerii care doresc să intre în agricultură.

Fenomenul de depopulare și lipsa de succesiune afectează grav regiunea. „Aici mai suntem doar patru bătrâni care mai lucrăm viile. Dacă murim, jumătate din satul Rubiós va fi abandonat”, avertizează Florencio.

La fel ca el, și alți viticultori din zonă, precum Lázaro Gándara (68 de ani, fost președinte al cooperativei Bodegas Eidosela) sau Jaime Hermida (care deține 1,5 hectare de viță-de-vie), caută soluții de dare în arendă sau predare a ștafetei înainte ca exploatațiile lor să dispară.

Proiectul, coordonat cu sprijinul inginerului tehnic agricol Rosario Domínguez, reunește șase grupuri de dezvoltare rurală din Galicia pentru a cartografia exploatațiile active și a le garanta continuitatea.