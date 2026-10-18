FOTO-VIDEO | Alivenci, plăcinte, papanași și răcituri, vedetele concursului național de gastronomie/ 152 elevi au prezentat la Iași, preparate tradiționale, reinterpretate

18 oct. 2026, Gusturi locale
FOTO-VIDEO | Alivenci, plăcinte, papanași și răcituri, vedetele concursului național de gastronomie/ 152 elevi au prezentat la Iași, preparate tradiționale, reinterpretate
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Foto: Facebook Universitatea de Ştiinţele Vieții „Ion Ionescu de la Brad” Iaşi
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Cuprins
  1. Rețete tradiționale, reinterpretate de tânăra generație
  2. Concursul promovează și produsele tradiționale care pot fi atestate

Bucate tradiționale românești, rețete reinterpretate și multă pasiune pentru gastronomie. Așa a arătat concursul național organizat recent, la Iași, la Universitatea de Științele Vieții „Ion Ionescu de la Brad”, cu prilejul Zilei Mondiale a Alimentației.

La competiția ajunsă la cea de-a noua ediție au participat 152 de elevi din 21 de licee, care au adus în fața juriului preparate pregătite cu grijă, inspirate din bucătăria românească.

Alivenci, plăcinte, papanași, răcituri și alte bunătăți tradiționale au fost vedetele evenimentului de la Iași. Mesele au fost pline de preparate gătite de elevi, care au demonstrat că rețetele moștenite din generație în generație pot fi păstrate, dar și reinterpretate într-o manieră proprie.

Printre preparatele prezentate s-au numărat colțunași, răcitură din porc afumat, servită cu mămăliguță, dar și sărmăluțe cu urdă, pregătite în dovleac. Nici deserturile nu au lipsit. Unii participanți au venit cu biscuiți șprițați, trecuți prin ciocolată și nucă prăjită, o reinterpretare a unui preparat cunoscut, adaptat gusturilor de astăzi.

Rețete tradiționale, reinterpretate de tânăra generație

Pentru cei 152 de elevi, concursul a fost o ocazie de a-și pune în valoare îndemânarea, creativitatea și cunoștințele dobândite în școală. Preparatele au adus împreună gusturi cunoscute, ingrediente locale și idei noi de prezentare.

Participanții provin din 21 de licee, iar competiția le oferă posibilitatea să își demonstreze aptitudinile într-un domeniu în care pregătirea practică este esențială.

Pentru elevii care se formează în domeniul industriei alimentare, astfel de evenimente înseamnă mai mult decât o demonstrație culinară. Ei învață să lucreze cu ingredientele, să respecte rețetele și procesele de preparare și să acorde atenție calității produselor finale.

„Avem laborator de tehnician în produse alimentare și de industrie alimentară. Pregătim copii pentru industria alimentară”, a explicat unul dintre reprezentanții implicați în activitatea de formare profesională, subliniind rolul pregătirii de specialitate în dezvoltarea viitorilor profesioniști, potrivit TVR Iași.

Concursul promovează și produsele tradiționale care pot fi atestate

Ajuns la cea de-a noua ediție, concursul are două componente, una dintre mize fiind promovarea produselor tradiționale care pot fi atestate și certificate cu sprijinul instituțiilor de profil.

Astfel, producătorii pot obține recunoașterea oficială a unor produse realizate după rețete tradiționale, specifice unei anumite zone, cu respectarea cerințelor aplicabile. Atestarea le poate permite să își comercializeze produsele sub această denumire, oferind consumatorilor informații despre proveniența și caracterul lor tradițional.

Demersul este important pentru păstrarea gastronomiei locale și pentru susținerea producătorilor care continuă să folosească rețete și metode de preparare transmise de-a lungul timpului.

Organizat cu ocazia Zilei Mondiale a Alimentației, evenimentul de la Iași a pus accentul pe alimentație, educație și valorificarea produselor tradiționale.

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