Teama că bebelușul s-ar putea îneca este una dintre cele mai mari preocupări ale părinților la începutul diversificării. Dr. Dumitrela Enescu, medic pediatru, a explicat, în podcastul „Fântâna de sănătate” de la G4Food, moderat de nutriționistul Tania Fântână, de ce forma și textura alimentelor contează pentru siguranța copilului, cum trebuie pregătite bucățile de mâncare și de ce părinții ar trebui să învețe manevrele de prim ajutor.

Cum trebuie tăiate alimentele pentru a reduce riscul de înec

Forma alimentelor și dimensiunea bucăților sunt importante în timpul diversificării. Dr. Dumitrela Enescu atrage atenția că instinctul părinților de a tăia mâncarea în bucăți cât mai mici nu este întotdeauna cea mai sigură alegere.

„O regulă ar fi cu cât copilul e mai mic, cu atât bucățile vor fi mai mari, ca să zic așa, și mai moi. Cu cât copilul crește, putem să tăiem bucățelele mai lungi și să modificăm un pic textura, să nu mai fie atât de moi”, a explicat medicul.

Aceasta spune că părinții pot avea tendința să creadă că bucățile mici sunt mai ușor de gestionat de către un bebeluș, însă forma alimentelor trebuie luată în calcul înainte de a le pune în farfurie.

„Cumva în instinctul nostru ar fi cu cât e mai mic să-i dăm mai mic, dar riscul de înec e mai mare dacă dăm bucățele mai mici. Deci cumva când copilul e mai mic, bucățelele vor fi mai mari și mai moi.”

Medicul explică și de ce bucățile rotunde pot fi periculoase și de ce este important ca alimentele să fie tăiate pe lung.

„Există mai mare riscul să înghită bucăți rotunde pentru că au fix forma traheei, ca să zic așa, și pot rămâne blocate. Deci de asta noi alegem să le tăiem pe lung și evident scade riscul când vorbim despre bucăți mai mari.”

De ce ar trebui părinții să învețe manevrele de prim ajutor

Pregătirea alimentelor este doar o parte a măsurilor de siguranță. Părinții trebuie să știe și cum să reacționeze în cazul unui incident și să poată face diferența dintre reflexul faringian și înec.

„Acum există tot felul de cursuri sau inclusiv materiale pe YouTube, videoclipuri sau la discuția cu medicul pediatru. Cred că pentru părinte e foarte liniștitor să știe ce să facă în caz de înec, adică să știe să i se arate cum să facă metoda Heimlich și să facă diferența între acel reflex și înec”, a explicat medicul.

În primele momente, teama poate fi copleșitoare, însă relația cu propriul copil și cunoașterea semnalelor sale se construiesc în timp. Medicul vorbește și despre felul în care părinții ajung să recunoască mai ușor când ceva nu este în regulă.

„Da. La primele momente ți se oprește ție respirația, dar pe urmă sigur și tu ca mamă reușești și să te conectezi cu copilul respectiv pentru că nu-ți iese asta din primele ore, primele zile. Parcă legătura e tocmai sudată pe măsură ce și copilul mai crește și îl cunoști practic pentru că și are mai multe forme de a se exprima. Evident, la început când sunt sugari nonverbali, dar pe urmă reușești cumva dintr-o privire să-ți dai seama, să-l scanezi așa, să-ți dai seama ce e în neregulă cu el.”