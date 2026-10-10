România produce vin, are numeroase crame și o piață internă importantă, dar continuă să aibă o prezență modestă la export, spune Cezar Ioan, publisher al revistei Vinul.ro, în podcastul „Disputandum”, moderat de jurnalistul G4Food Cosmin Dragomir.

Situația contrastează cu cea a Republicii Moldova, care exportă aproximativ 80% din producția proprie, iar România reprezintă principala destinație pentru vinurile moldovenești. „Exporturile românești sunt firave, chiar sunt firave”, spune Cezar Ioan.

Potrivit acestuia, vinurile din Republica Moldova au reușit să-și construiască în România atât notorietate, cât și branduri cunoscute de public. Festivalurile dedicate vinurilor moldovenești atrag, de asemenea, zeci de mii de consumatori.

Concurența externă creează presiune

România nu a reușit încă să creeze un fenomen similar pe piețele externe. Cezar Ioan estimează că exporturile românești au fost anul trecut de aproximativ 30 de milioane de sticle, o cantitate redusă raportată la dimensiunea industriei. O parte importantă este realizată de producători care și-au construit încă de la început afacerea cu orientare către export.

- articolul continuă mai jos -

În opinia sa, presiunea concurenței externe și scăderea consumului intern ar putea obliga însă tot mai multe crame românești să caute clienți în afara țării.