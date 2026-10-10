România produce vin, are numeroase crame și o piață internă importantă, dar continuă să aibă o prezență modestă la export, spune Cezar Ioan, publisher al revistei Vinul.ro, în podcastul „Disputandum”, moderat de jurnalistul G4Food Cosmin Dragomir.
Situația contrastează cu cea a Republicii Moldova, care exportă aproximativ 80% din producția proprie, iar România reprezintă principala destinație pentru vinurile moldovenești. „Exporturile românești sunt firave, chiar sunt firave”, spune Cezar Ioan.
Potrivit acestuia, vinurile din Republica Moldova au reușit să-și construiască în România atât notorietate, cât și branduri cunoscute de public. Festivalurile dedicate vinurilor moldovenești atrag, de asemenea, zeci de mii de consumatori.
România nu a reușit încă să creeze un fenomen similar pe piețele externe. Cezar Ioan estimează că exporturile românești au fost anul trecut de aproximativ 30 de milioane de sticle, o cantitate redusă raportată la dimensiunea industriei. O parte importantă este realizată de producători care și-au construit încă de la început afacerea cu orientare către export.
În opinia sa, presiunea concurenței externe și scăderea consumului intern ar putea obliga însă tot mai multe crame românești să caute clienți în afara țării.
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