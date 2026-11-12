Fluctuația angajaților și lipsa personalului calificat reprezintă principalele provocări ale industriei HoReCa, susține Gabriel Ciobanu, șeful Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Iași. Acesta spune că, deși restaurantele investesc în echipamente performante și în pregătirea angajaților, sectorul se confruntă și cu o scădere a numărului de consumatori, pe fondul reducerii puterii de cumpărare.

Gabriel Ciobanu consideră că fluctuația personalului este una dintre cele mai dificile probleme cu care se confruntă în prezent operatorii din industria ospitalității. Pe lângă dificultatea de a găsi angajați, o altă provocare este pregătirea acestora pentru respectarea normelor de siguranță alimentară.

„Cele mai mari provocări în industria HoReCa sunt fluctuația personalului și lipsa personalului calificat. Este o lipsă foarte mare de personal și există și problema instruirii acestuia. Dar cred că cea mai mare confruntare pe care o avem este fluctuația personalului”, a declarat șeful DSVSA Iași.

Conform sursei citate, se observă o evoluție a sectorului, în special în ceea ce privește dotările și preocuparea operatorilor pentru pregătirea profesională.

„Este o mare evoluție în industria HoReCa. Vreau să vă spun că și-au adus utilaje performante. Oamenii participă la fel de fel de cursuri de perfecționare. Sunt din ce în ce mai conștienți că principalul obiectiv al lor este siguranța alimentului și protecția consumatorului”, a explicat Gabriel Ciobanu.

Instruirile periodice, importante în relația dintre DSV și operatorii HoReCa

Șeful DSVSA Iași spune că instruirile periodice și dialogul cu operatorii economici sunt esențiale pentru îmbunătățirea colaborării dintre autorități și reprezentanții industriei.

„Ca să avem o relație mai bună cu HoReCa, principalul lucru sunt instruirile periodice. Suntem alături de ei, întotdeauna suntem deschiși față de personalul HoReCa, chiar și în momentul în care trebuie să dăm anumite amenzi contravenționale”, a afirmat acesta.

Gabriel Ciobanu consideră că întâlnirile directe dintre autorități și reprezentanții industriei sunt utile pentru înțelegerea problemelor cu care se confruntă fiecare parte.

„Aceste întâlniri au un rol foarte important. Este o idee foarte bună să ne întâlnim, să lucrăm împreună. Avem un schimb de idei, un schimb prin care putem înțelege mai bine ce se întâmplă în interiorul acestei industrii. Nici ei nu știu foarte bine ce se întâmplă la noi. Prin acest schimb de idei, cred că putem construi ceva”, a declarat șeful DSVSA Iași.

Scăderea consumului pune presiune pe restaurante

O altă problemă semnalată de Gabriel Ciobanu este reducerea numărului de turiști și a consumatorilor care ajung în restaurante. În opinia sa, scăderea cererii nu este determinată neapărat de calitatea serviciilor sau de dotările restaurantelor, ci de diminuarea disponibilităților financiare ale clienților.

„Există o scădere a numărului de turiști, dar și o scădere a numărului de consumatori la nivelul restaurantelor. Probabil că nu este din cauza HoReCa, a dotărilor sau a faptului că nu oferă un produs bun. Cred că este o lipsă a banilor consumatorilor”, a explicat acesta.

Gabriel Ciobanu a făcut aceste declarații în cadrul caravanei HORA, organizată la Iași. Evenimentul este susținut de Philip Morris România, companie care promovează respectarea strictă a legislației ce interzice comercializarea produselor din tutun și a celor care conțin nicotină către persoanele cu vârsta sub 18 ani.