„Ce mâncăm azi?” e întrebarea care nu lipsește din nicio casă. Și, chiar dacă dezbaterea nu are neapărat nicio legătură cu Black Friday, răspunsul poate fi găsit fix în ofertele din această perioadă. Mai ales că, până pe 1 decembrie, la Carrefour sunt sute de produse cu super oferte. Tocmai de aceea, ne-am gândit să construim „meniul zilei” făcut fix din produsele pe care le-am găsit în aceste oferte, dar și în alte campanii și oferte disponibile la Carrefour.

Am făcut un exercițiu simplu. Am luat ofertele și le-am așezat într-o zi de mâncat: un mic dejun fără grabă, un prânz făcut repede, o cină la cuptor și, pentru seara în care vin prietenii, un platou. Nu e o listă de cumpărături, ci o zi în care ai de unde alege.

Mic dejun: granola, chefir și mere

Granola proteică, cu ciocolată și nuci sau cu ciocolată și cireșe, cu 2 bucăți la 22,49 lei, poate fi combinată cu un lapte Napolact, la 8,95 lei cu 17% reducere și cu mere Jonathan românești, la 3,49 lei. Un mic dejun gustos, sănătos și rapid.

Prânz în douăzeci de minute: paste cu ton

Tonul Rio Mare în ulei de măsline, lămâie și piper negru este la ofertă, cu 2 bucăți la prețul de 19,05 lei. Conserva vine deja asezonată, așa că preparatul se face aproape singur: pui tonul peste pastele fierte și ai terminat. Cu a doua conservă, ai și prânzul de a doua zi.

Cina: carne tocată și cartofi la cuptor

Carnea tocată din spată de porc Simpl este redusă cu 33%, de la 2,39 lei la 1,59 lei. Pentru garnitură, cartofii românești pentru copt Carrefour la Piață sunt la 8,49 lei. Cartofii se pun la cuptor pe hârtie de copt, care are un preț avantajos, de 8,99 lei pentru 2 bucăți, iar ce rămâne se păstrează în folie alimentară, tot la ofertă.

Desert: mere coapte cu granola

Merele Jonathan românești, la copt pe hârtie de copt, cu un strat de granola deasupra. Un desert făcut din ce ai deja în meniu.

Bonus: platou de final de săptămână

Jamon Serrano, 1 kg, cu tocător și cuțit, este redus cu 50%, de la 120,90 lei la 59,90 lei. Împreună cu o brânză Gouda care este și ea la reducere 50%, acum la 3,25 lei și cu merele de mai sus, este un platou pentru o seară cu prieteni sau pentru un prânz lung de duminică.

Dă frâu liber imaginației și bucură-te de toate ofertele de Black Friday

Ofertele de Black Friday se adaugă celor deja existente la Carrefour: ofertele dedicate din aplicația Act for Good, reducerile de gamă și cele din cataloagele săptămânale. Astfel, știi că întotdeauna găsești oferte foarte bune la toate produsele de care ai nevoie pentru un meniu la un preț avantajos.

Toate ofertele de Black Friday le găsești în catalogul Carrefour, dar și semnalizate la rafturile magazinelor