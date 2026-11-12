Pentru tot mai mulți români, un loc de muncă nu mai înseamnă doar program fix, birou, șef direct și opt ore pe zi, ci și posibilitatea de a alege când, cât și cum lucrezi.

Munca independentă, livrările prin platforme și ride-sharingul au schimbat modul în care oamenii se raportează la muncă.

Aceste activități nu sunt privite doar ca soluții temporare, ci ca variante prin care oamenii pot obține venituri, își pot organiza timpul și pot combina munca cu alte responsabilități.

Un sondaj realizat de Ipsos pentru Wolt arată că 74% dintre români au o atitudine pozitivă față de aranjamentul de lucru flexibil pe platformă.

Mai mult, 92% cred că lucrătorii pe platforme digitale ar trebui să aibă libertatea de a decide singuri cât timp și efort dedică muncii.

Termenul de „freelancing” în sine nu este recunoscut oficial în legislația din România, însă activitatea există în diferite forme și este reglementată indirect prin Codul Fiscal sub umbrela de „venituri din activități independente”. Concret, statul nu îți interzice să lucrezi pe cont propriu.

Schimbare de mentalitate: de la stabilitate cu orice preț la libertatea de a alege

În România, jobul tradițional a fost asociat mult timp cu siguranța: contract de muncă, program fix, venit predictibil și reguli clare.

Acest model rămâne important, dar nu mai este singurul reper.

Datele sondajului arată că românii nu resping angajarea tradițională, însă vor ca oamenii să poată alege. 49% consideră că ambele modele, atât angajarea, cât și activitatea independentă, ar trebui să fie disponibile pentru lucrătorii pe platforme digitale.

Această atitudine arată o schimbare de mentalitate. Pentru o parte importantă a populației, flexibilitatea nu mai este un beneficiu secundar, ci o condiție importantă pentru a putea lucra în ritmul propriu.

Întrebați ce model de cooperare ar alege dacă ar deveni lucrători prin platforme digitale, 64% dintre români au spus că ar opta pentru activitate independentă, cu libertatea de a decide când, cât și cum lucrează.

În schimb, 31% ar prefera un contract de muncă, cu mai multă stabilitate și garanții, dar cu program fix și management al performanței.

Diferența este relevantă. Ea arată că, pentru mulți oameni, autonomia are o valoare foarte mare, mai ales atunci când munca nu este singura activitate din viața lor.

Principalele avantaje percepute de români sunt foarte practice.

61% indică veniturile suplimentare ca avantaj al muncii pe platforme digitale. 52% apreciază posibilitatea de a alege când lucrează, iar 47% menționează faptul că poți munci cât de mult sau cât de puțin dorești.

Tinerii vor mai multă autonomie pe piața muncii

Sondajul indică și diferențe între generații, dar nu o ruptură totală.

Cea mai favorabilă atitudine față de aranjamentul de lucru flexibil apare la românii între 18 și 34 de ani, unde 79% privesc pozitiv acest model.

La grupa 35-54 de ani, procentul este de 72%, iar la 55-75 de ani este de 74%.

Așadar, tinerii sunt cei mai entuziaști, dar flexibilitatea nu este o preferință exclusiv tânără. Ea este apreciată și de generațiile mai mature, probabil pentru că răspunde unor nevoi diferite: venit suplimentar, program adaptabil, autonomie sau completarea altor activități.

Studiu european despre lucrătorii pe platforme digitale de livrare

Un studiu al Copenhagen Economics, realizat la nivel european în rândul lucrătorilor pe platforme digitale de livrare, confirmă rolul central al flexibilității. Potrivit studiului, pentru 67% dintre lucrătorii chestionați, programul flexibil este unul dintre principalele motive pentru care aleg această activitate.

De asemenea, 72% dintre lucrători folosesc livrările ca activitate complementară, alături de alte joburi, studii sau responsabilități.

Studiul mai arată că mulți lucrători văd livrările ca pe o activitate pe care o pot organiza în funcție de programul lor, mai degrabă decât ca pe un job tradițional cu normă întreagă.

Aceeași perspectivă se regăsește și în răspunsurile românilor la sondajul Ipsos. Ei apreciază flexibilitatea pentru că le permite să îmbine munca cu alte priorități.

Flexibilitate și protecție pentru lucrătorii pe platforme digitale

Discuția despre autonomia în muncă este însoțită, la nivel european, de cea despre protecția lucrătorilor pe platforme digitale. Slovacia, primul stat membru care a transpus Directiva europeană privind munca pe platforme, oferă un exemplu relevant: abordarea adoptată păstrează posibilitatea desfășurării unei activități independente autentice și introduce garanții suplimentare pentru lucrători.

Persoanele care lucrează prin platforme nu sunt încadrate automat ca angajați. Statutul lor depinde de existența, în practică, a unor elemente de coordonare și control din partea platformei. Activitatea independentă poate continua, inclusiv în modele în care oamenii aleg când lucrează și ce sarcini acceptă.

Protecția privește și felul în care tehnologia influențează munca. Noile reguli prevăd informații mai clare despre sistemele automate, supraveghere umană și posibilitatea de a obține explicații și revizuirea deciziilor. Măsuri precum suspendarea sau închiderea contului trebuie decise de o persoană. Aceste garanții vizează atât angajații, cât și persoanele care desfășoară activități independente.

Exemplul Slovaciei arată cum libertatea de organizare a muncii poate fi păstrată alături de mai multă transparență și protecție pentru lucrători.

Impactul asupra angajatorilor

Pentru angajatori, această schimbare de mentalitate este importantă. Dacă tot mai mulți oameni apreciază flexibilitatea și autonomia, piața muncii va trebui să se adapteze acestor cerințe, asigurând, în același timp, o protecție socială adecvată.

Programul rigid, și lipsa de autonomie pot deveni dezavantaje în atragerea angajaților, mai ales în rândul celor tineri.

Cei care vor să rămână competitivi pot fi nevoiți să ofere mai multă flexibilitate: program hibrid, intervale flexibile de lucru, autonomie mai mare, obiective clare în locul controlului permanent al timpului.

În același timp, trebuie înțeles că flexibilitatea nu înseamnă lipsă de responsabilitate.

Pentru mulți lucrători, ea înseamnă tocmai posibilitatea de a munci mai eficient, într-un ritm compatibil cu viața personală.

Articol preluat din G4Media.ro