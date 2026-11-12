Eduard Șerban și fratele său și-au vândut toată ferma în 2023, aproape 300 de capre, după ce nu au mai găsit oameni care să-i ajute la muncile agricole.

„Am vândut tot. Am mai oprit doar 10 capre pentru noi, restul le-am vândut pe toate”, spune pentru G4Food Eduard Șerban.

Să fii crescător de capre nu este tocmai idilic într-o economie de piață. Este muncă non-stop, fără zile libere, sărbători și fără concediu, iar atunci când nu găsești nici forță de muncă pe care să te bazezi, lucrurile sunt foarte complicate.

De o astfel de experiență dură a avut parte și familia Șerban, care deține ferma „Poiana lui Șerban”.

Dar le-a fost greu să stea fără caprele lor și, un an mai târziu, s-au încumetat s-o ia de la capăt și s-au întors la ceea ce știau să facă cel mai bine: la creșterea caprelor.

Așa că au cumpărat un nou lot de capre alpine francize, iar astăzi au ajuns la un efectiv de aproximativ 50 de animale și pregătesc noi investiții.

La ferma ”Poiana lui Șerban”, din Cucuteni, județul Dâmbovița, familia Șerban produce brânzeturi, chefir, iaurt și lapte proaspăt. Afacerea rămâne una de familie, construită în jurul muncii zilnice și a dorinței de a crește.

„Nu avem weekenduri, nu avem sărbători. Animalele trebuie îngrijite în fiecare zi”, explică Eduard Șerban.

Fac brânză proaspătă, telemea maturată, cremă de brânză Chevre, chefir și iaurt de băut

Pe lângă creșterea animalelor, Poiana lui Șerban are și o mică unitate de procesare. Aceasta funcționează la sediul asociației, unde mama lui Eduard, în vârstă de 57 de ani, pregătește produsele lactate.

Din laptele caprelor obțin brânză proaspătă, telemea maturată, cremă de brânză Chevre, chefir și iaurt de băut. Vând și lapte proaspăt, iar gama valorifică laptele produs în fermă.

În perioada de vârf, 26 de capre aflate în lactație au produs împreună peste 50 de litri de lapte pe zi. Cantitatea variază însă în funcție de sezon și de ciclul de lactație.

Produsele ajung la clienți prin intermediul magazinului online Poiana lui Șerban și al platformei Hambar.ro. O parte dintre ele se găsesc și în magazinul Carrefour din Târgoviște Mall.

Fătările sunt așteptate începând din februarie

Toamna, producția de lapte începe să scadă. Caprele intră într-o perioadă de repaus, iar veniturile din vânzarea laptelui se reduc. În această perioadă, familia se bazează pe furajele strânse în timpul verii.

Animalele au fost montate cu aproximativ două luni înaintea interviului. Fătările sunt așteptate începând din februarie, când producția de lapte va putea crește din nou.

Îi întreb din ce vor trăi până în februarie, când caprele vor da din nou lapte suficient:

„Cum să ne descurcăm?! Din punct de vedere financiar, nu o să mai avem nimic de câștigat, nu o să luăm mai nimic!”, ne spune fermierul.

Până atunci, cheltuielile continuă, chiar dacă încasările sunt mai mici. Este una dintre perioadele în care echilibrul financiar al fermei devine mai greu de menținut.

„Este greu pe timp de iarnă, dar încercăm să supraviețuim. Așteptăm primăvara ca pe un cireș copt”, spune Eduard Șerban.

Calitatea furajelor rămâne esențială pentru sănătatea animalelor și pentru producția de lapte. Familia acordă atenție hranei, chiar dacă aceasta înseamnă costuri și muncă suplimentară.

„Trebuie ca animalele noastre să primească cea mai bună hrană, ca să putem să primim și noi de la ele”, explică Eduard Șerban.