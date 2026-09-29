Gigantul elvețian al dulciurilor de lux Lindt & Sprüngli a revizuit în scădere, pentru a doua oară în acest an, prognoza privind creșterea organică a vânzărilor pe 2026. Producătorul celebrelor praline Lindor este afectat de scumpirea materiilor prime, de reticența cumpărătorilor și de valurile prelungite de căldură din Europa, transmite Reuters, citată de Agerpres.
În urma acestui avertisment, acțiunile Lindt au înregistrat o scădere de peste 5% la Bursa din Zürich, analiștii de la Vontobel subliniind că a doua ajustare negativă din ultimele șase luni afectează reputația și evaluarea companiei pe piață.
Factorii din spatele scăderii: Cacao scumpă și veri caniculare
Directorul general al grupului, Adalbert Lechner, a explicat principalele motive pentru temperarea rezultatelor financiare:
Compania elvețiană se așteaptă acum la o creștere a vânzărilor cuprinsă doar între 0% și 2% pentru anul în curs, o scădere accentuată față de estimarea inițială de 4%-6% și sub previziunile analiștilor, care miza pe un avans de 3,9%.
Cu toate acestea, reprezentanții Lindt au transmis că nu vor recurge la concedieri, optând doar pentru o înghețare temporară a angajărilor.
Pentru perioada următoare, grupul își menține obiectivele financiare pe termen mediu:
Măsurile de eficientizare a costurilor, investițiile în inovație și ajustările strategice de preț urmează să stimuleze profitabilitatea și să relanseze creșterea vânzărilor din 2027, potrivit conducerii grupului.
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