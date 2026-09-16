Ministrul interimar al Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Tánczos Barna, susține miercuri, 16 septembrie, o conferință de presă la Palatul Victoria, în timp ce protestul crescătorilor de ovine și caprine continuă în Piața Victoriei.

Protestul a continuat și miercuri, după incidentele de marți dintre unii manifestanți și jandarmi. Crescătorii de animale cer soluții pentru problemele din zootehnie, printre revendicări numărându-se gestionarea focarelor de boli și redeschiderea exporturilor de ovine și caprine.

UPDATE ora 14:18 Tánczos Barna, despre vaccinarea oilor: „Să nu ne trezim că oprim boala, dar blocăm exporturile pentru doi ani”

România cere urgentarea flexibilizării legislației europene privind vaccinarea animalelor, astfel încât măsurile de combatere a bolilor să nu ducă la blocarea exporturilor, a declarat miercuri ministrul interimar al Agriculturii, Tánczos Barna.

Întrebat despre îngrijorările crescătorilor de ovine, care se tem că vaccinarea ar putea aduce noi restricții la exportul animalelor vii, ministrul a spus că acestea sunt justificate, notează Mediafax.

„Dacă mergem pe regulamentul actual, avem foarte multe interdicții de export în cazul vaccinării. Este și motivul pentru care ar trebui să avem o confirmare a disponibilității Comisiei Europene de a flexibiliza legislația în cazul vaccinării”, a declarat Tánczos Barna.

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Ministrul a precizat că a ridicat problema în discuțiile purtate la nivel european și că, deși strategia Uniunii Europene pentru sectorul zootehnic începe să trateze vaccinarea drept o posibilă soluție, legislația privind exporturile nu a fost încă adaptată.

„Problema este că legislația este încă în contradicție cu strategia”, a spus Tánczos Barna.

România cere flexibilizarea regulilor europene

„Cerem urgentarea flexibilizării legislației conform strategiei deja aprobate la nivelul Comisiei acum o lună și ceva. Sunt schimbări la nivelul Uniunii, vor fi schimbări și în condițiile de export, dar trebuie să vedem prima dată flexibilitatea Comisiei de a modifica legislația, de a nu ne trezi în situația în care oprim boala, dar blocăm definitiv pe doi ani de zile exportul”, a declarat ministrul.

Potrivit lui Tánczos Barna, pregătirea planurilor privind vaccinarea, negocierile pentru flexibilizarea legislației și dialogul cu reprezentanții Comisiei Europene se desfășoară în paralel.

Tánczos Barna, despre despăgubirile pentru oile moarte

Ministrul a vorbit și despre despăgubirea crescătorilor care au pierdut animale. El a precizat că procedura este gestionată de ANSVSA, Ministerul Agriculturii nefiind implicat direct în acordarea despăgubirilor.

Tánczos Barna a menționat existența unor litigii privind intervențiile din 2024 și 2025, după ce unii fermieri au primit despăgubiri, iar alții nu. În situațiile ajunse în instanță, autoritățile nu mai pot interveni, a explicat ministrul.

În schimb, crescătorii care au exploatațiile și evidențele în regulă ar trebui, în opinia sa, să primească rapid banii.

„Cel care are o exploatație bine îngrijită, are datele statistice corect ținute, are animalele intrate, ieșite, toate cum trebuie, trebuie să primească despăgubirea imediat”, a afirmat Tánczos Barna.

Ministrul a dat și exemplul unei exploatații în care figurează oficial 500 de oi, dar pentru care sunt solicitate despăgubiri pentru 1.000 de animale, situație despre care a spus că „nu se poate trece cu vederea”.

Despăgubiri mai rapide din Fondul de rezervă al Guvernului

Tánczos Barna a vorbit și despre simplificarea și descentralizarea procedurii de acordare a despăgubirilor. El a dat exemplul proiectului de lege privind despăgubirile pentru crescătorii de porci, prin care a propus ca banii să poată fi alocați mai rapid din Fondul de rezervă al Guvernului, fără a mai fi necesară așteptarea unei rectificări bugetare.

Potrivit ministrului, proiectul a fost votat miercuri din nou de Senat, în urma reexaminării, și urmează să ajungă la Camera Deputaților.

UPDATE ora 13:50: Tánczos Barna respinge acuzațiile că Ministerul Agriculturii nu a dialogat cu fermierii

Ministrul interimar al Agriculturii, Tánczos Barna, a respins, miercuri, acuzațiile potrivit cărora Ministerul Agriculturii nu ar fi menținut un dialog cu fermierii în ultimele luni. El a prezentat, într-o conferință de presă, măsurile discutate și inițiativele demarate pentru sprijinirea crescătorilor de animale, potrivit Mediafax.

„Începând cu luna mai, de când au apărut acele focare, începând cu luna iunie, când au venit primele decizii ale Comisiei Europene, am menținut un dialog constant cu asociațiile reprezentative. Am avut ședințe care au durat ore întregi, am avut întâlniri la care au participat zeci de persoane, poate chiar și o sută. Și în ultimele două luni, din acest dialog constant și din platforma asigurată de Ministerul Agriculturii pentru dialogul între fermieri și autoritatea responsabilă sanitar-veterinară, au izvorât inițiative comune, nu doar la nivel național, ci la nivel european, nu doar pentru România. Inclusiv pentru celelalte state membre care se află în aceași situație cu noi și nu au avut inițiativele noastre”, a explicat el.

Tánczos Barna: „Resping categoric toate acele aprecieri”

„Motiv pentru care resping categoric toate acele aprecieri care au spus că în ultimele luni nu s-a întâmplat nimic. Trebuie întrebate aceste asociații, inclusiv cei care au fost ieri în Piață”, a continuat ministrul interimar.

Tánczos Barna a precizat că președintele ANSVSA, Alexandru Nicolae Bociu, a început discuțiile bilaterale pentru noile condiții de export care se pot crea în momentul în care planul este aprobat și pus în aplicare la nivelul României.

„În baza acestor inițiative de la ANSVSA, sunt semnate deja șase tratate bilaterale pentru export în condiții de vaccinare cu Arabia Saudită, Iordania, Maroc, Tunezia, Israel și Libia. Acestea sunt deja semnate, alte șase – șapte sunt în curs de negociere”, a precizat el.

Pe planul Uniunii Europene, „săptămâna la trecută, văzând că avem o situație similară cu Bulgaria, Croația, Grecia și Cipru, am generat o asociere a celor cinci tărți cu inițiativa României. Avem o inițiativă care o să ajungă pe 28 septembrie a Consiliului de Miniștri, prin care cerem Comisiei Europene de data asta împreună acele lucruri pe care le-a cerut România separat”, afirmă acesta.

Ce cere România Comisiei Europene

„Flexibilizarea legislației, măsuri mai flexibile în cazul în care vin interdicții de mișcare sau de export, eliminarea sau prevenirea măsurilor disproporționate în cazul unor focare, dacă avem un focar sau două focare, să nu fie o interdicție totală, pentru că este și cazul Bulgariei, suferă și ei de același lucru”, spune ministrul interimar.

„Tot pe plan internațional, văzând că vânzarea de carcase întâmpină greutăți din cauza transitului prin Turcia, am vizitat omologul turc. L-am vizitat, am discutat despre măsurile care se pot lua, au venit și măsurile sau au venit și deciziile autorității sanitari veterinari din Turcia, care stabilesc condițiile de tranzit”, a continuat el.

Pe plan intern, „am lucrat concret la documente care astăzi sunt finalizate, sunt în proces de aprobare sau sunt deja aprobate. Un document de genul acesta a fost planul de acțiune”.

„Acest plan este în discuție sau a fost în discuție cu specialiștii de la Comisie, mâine începe dezbaterea și vineri ne așteptăm la o decizie finală”, afirmă el.

Trei forme de sprijin pentru fermieri

„Am inițiat, de asemenea, schemele de sprijin pentru fermierilor. Le-am discutat cu asociațiile și avem trei forme de sprijin care sunt discutate și care unele dintre ele sunt în faza de aprobare și pot fi accesate, celelalte sunt în fază de proiect și vor fi aprobate de Guvern”, mai adaugă ministrul interimar.

Primul și cel mai avansat este „măsura DR-21 pe care am modificat-o din măsură pentru pesta porcină. Primul și cel mai avansat este măsura DR-21 pe care am modificat-o din măsură pentru pesta Porcine”.

„Suntem pregătiți să lansăm o schemă de finanțare specială pentru cei care vor fi implementeze măsuri de biosecuritate în cadrul fermei pentru a preveni transmiterea bolilor. Fermierii vor beneficia de fonduri de 90%, 10% contribuție proprie pentru izolarea animalelor bolulave, pentru izolarea animalelor sănătoase, pentru înlăstirea vânzării respectând condițiile de biosecuritate”, spune acesta.

„Am finalizat schema de sprijin pentru compensarea parțială a costurilor suplimentare de furajare în perioada de interdicție de mișcare de animale sau de export. Sistemul de calcul, formulele sunt agreate, sunt finalizate, poate fi prezentată legea în Parlament sau aprobată prin OUG”, a conchis Tánczos Barna.

UPDATE ora 13:36: Tánczos Barna: „Au fost oameni infiltrați”

Ministrul interimar al Agriculturii, Tánczos Barna, afirmă că majoritatea oierilor care au participat la protestul din București nu au urmărit să intre în conflict cu jandarmii. Ministrul susține că manifestația ar fi fost deturnată de persoane infiltrate și grupuri care ar fi provocat violențele.

Tánczos Barna spune că fermierii și ciobanii au venit la protest pentru a-și transmite nemulțumirile și că aceștia nu ar fi fost cei care au inițiat confruntările cu forțele de ordine.

„Sunt convins că majoritatea, din păcate 99%, majoritatea oierilor care au fost ieri în piață nu au venit pentru conflicte fizice cu jandarmi”, a declarat ministrul interimar al Agriculturii.

El a adăugat că s-a întâlnit cu oieri și în urmă cu câteva săptămâni, într-un moment în care situația era tensionată, însă consideră că aceștia nu sunt cei care provoacă, în mod obișnuit, confruntări cu jandarmii.

Tánczos Barna susține că au fost persoane infiltrate

Ministrul interimar afirmă că, în spatele escaladării protestului, s-ar fi aflat persoane infiltrate și grupuri care ar fi urmărit să schimbe caracterul manifestației.

„Era foarte clar și sunt convins că cercetările ulterioare vor confirma încă o dată că au fost oameni infiltrați, au fost grupuri care au generat conflicte, care de la începutul zilei deja încercau să denatureze, să deturneze acest eveniment absolut legitim și corect al oierilor, al fermierilor”, a afirmat Tánczos Barna.

Declarațiile ministrului vin după protestul oierilor din București, în timpul căruia au avut loc incidente între manifestanți și forțele de ordine.

UPDATE ora 13:15: Tánczos Barna: „Pe 21 suntem pregătiți să lansăm o schemă de finanțare specială”

„Am inițiat schemele de sprijin care sunt discutate. Primul și cel mai avansat este măsura DR21 pe care am modificat-o din măsură pentru pesta porcină în măsură pentru pesta micilor rumegătoare și variolă. Am discutat măsura și condițiile cu fermierii. Am notificat Comisia Europeană, am primit ok-ul. Pe 21 suntem pregătiți să lansăm o schemă de finanțare specială. Fermierii vor beneficia de fonduri de 90%, 10% contribuție proprie pentru izolarea animalelor, pentru înlesnirea vânzării”

Tánczos Barna, despre problemele fermierilor: „Eu cunosc în detalii toate problemele cu care se confruntă ei”

„Văd că cei care se ocupă cu problemele fermierilor doar după un protest și doar după situații de genul acesta la talk-show-urile care sunt imediat după și îi uită pe fermieri la 3 zile după eveniment… fermierii știu foarte bine. Eu cunosc în detalii toate problemele cu care se confruntă ei”.

UPDATE 13:02 „Este inadmisibil ca acest drept legitim și revendicările legitime să fie transformate în acțiuni violente. Condamn cu fermitate toate actele de vandalism, toate încercările de confiscare ale revendicărilor legitime. ”, a declarat ministrul interimar al Agriculturii, despre violențele de la protestele din Piața Victoriei.

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