Prețurile produselor agricole în Spania la producător trebuie să acopere cheltuielile cu producția. Subvențiile din PAC și ajutoarelr specifice vin în sprijinul fermierilor. În cazul plantațiilor de orez din Delta Ebrului, un factor suplimentar a contribuit la actuala situație: fragmentarea terenurilor. Producătorii nu mai pot (ca pe vremuri) să trăiască exclusiv din cultivarea orezului.

„Orezul este ieftin, ne explică custodele Muzeului Orezului din Delta Ebrului, nu generează locuri de muncă, iar în al treilea rând intervine Codul Civil local. Aici se aplică o legislație specifică (Carta Obiceiurilor din Tortosa), diferită de restul Cataloniei și al Spaniei. Nu există figura moștenitorului unic. Bunurile familiei se împart egal între toți copiii. În timp, proprietățile au fost fragmentate excesiv. Cine mai deține astăzi suficient teren pentru a trăi din agricultură? Aproape nimeni. Rămân două soluții: fie îți iei un alt loc de muncă și lucrezi pe câmpul de orez dimineața devreme și în weekenduri, fie dai terenul în arendă cuiva care are utilaje și lucrează suprafețe mari. Desigur, când dai terenul în arendă, cedezi și drepturile la subvenție.”

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