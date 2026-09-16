Cât se câștigă din cultivarea ciupercilor. Doi tineri au o afacere cu ciuperci pe care le cresc cu zaț de cafea și în containere reciclate

16 sept. 2026, Agribusiness
Cât se câștigă din cultivarea ciupercilor. Doi tineri au o afacere cu ciuperci pe care le cresc cu zaț de cafea și în containere reciclate
FOTO: Dreamstime/Aleksandr Volkov
Adaugă-ne ca sursă preferată
Google Split
Urmărește-ne in Discover
Cuprins
  1. O afacere sustenabilă, cu zaț de cafea și containere maritime reciclate
  2. O afacere profitabilă
  3. Cafea cu ciuperci medicinale

Max și Cristina au transformat deșeurile locale într-un afacere sustenabilă și profitabilă în Gran Canaria, Spania. Folosind zaț de cafea colectat de la localuri și foste containere maritime de transport, cei doi produc ciuperci proaspete pe tot parcursul anului, obținând un profit de până la 5 euro pe kilogram, relatează Lecturas.

O afacere sustenabilă, cu zaț de cafea și containere maritime reciclate

Proiectul a luat naștere din dorința de a oferi un produs local proaspăt și de a aplica principiile economiei circulare pe o insulă dependentă de importuri. Cei doi colectează gratuit zațul de cafea de la restaurantele și barurile din zonă, salvând tone de materie organică ce ar fi ajuns direct la groapa de gunoi.

Ciupercile sunt cultivate în containere maritime scoase din uz. Fiind deja izolate, acestea mențin o temperatură internă stabilă, iar climatul blând din Insulele Canare ajută la reducerea considerabilă a consumului de energie.

Spre deosebire de ciupercile aduse de pe continent, producția lor ajunge direct pe piețele din Gran Canaria, garantând prospețime maximă pentru consumatori.

O afacere profitabilă

Dincolo de impactul ecologic, inițiativa s-a dovedit sustenabilă și din punct de vedere financiar. Afacerea le aduce între 4 și 5 euro pe kilogram, iar tinerii lucrează deja la optimizarea procesului pentru a reduce și mai mult costurile de producție.

- articolul continuă mai jos -

Deși se confruntă cu provocările specifice unei afaceri mici, birocrația și taxele administrative, Max mărturisește că satisfacția este incomparabilă: „Să recoltezi un produs, să vezi că are valoare adăugată și că oamenii îl mănâncă cu plăcere îți oferă o satisfacție personală mult mai mare decât munca în fața unui laptop”, a explicat acesta.

Cafea cu ciuperci medicinale

Planurile de viitor ale celor doi depășesc sfera ciupercilor proaspete. În colaborare cu prăjitoria locală Café Ortega, Max și Cristina au lansat deja un produs inovator: o cafea ecologică combinată cu pulbere de coama leului (Hericium erinaceus), o ciupercă recunoscută pentru proprietățile sale benefice.

Modelul lor demonstrează că resursele existente pot fi revalorificate inteligent, creând valoare economică și ecologică în cadrul comunității locale.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Vă rugăm să păstrați un ton respectuos în comentarii.

Limbajul ofensator, injuriile, comentariile instigatoare la ură sau postarea repetată și abuzivă a aceluiași mesaj pot duce la ștergerea comentariului și, în unele cazuri, la suspendarea temporară a dreptului de a comenta.

Comunitatea noastră este despre pasiunea pentru mâncare, rețete și experiențe culinare, iar discuțiile sunt binevenite atât timp cât rămân civilizate și constructive. Vă mulțumim că ne ajutați să păstrăm un spațiu plăcut pentru toți

Pe aceeași temă

Agribusiness
16 sept.
VIDEO | Se mai poate trăi din agricultură azi? Cât de ieftin este orezul și cât din acest preț revine producătorilor
VIDEO | Se mai poate trăi din agricultură azi? Cât de ieftin este orezul și cât din acest preț revine producătorilor
Agribusiness
16 sept.
UPDATE – VIDEO | Ministrul interimar al Agriculturii, Tánczos Barna, despre protestul fermierilor: „Au fost oameni infiltrați” / „Suntem pregătiți să lansăm o schemă de finanțare specială” / „Să nu ne trezim că oprim boala, dar blocăm exporturile pentru doi ani”
UPDATE – VIDEO | Ministrul interimar al Agriculturii, Tánczos Barna, despre protestul fermierilor: „Au fost oameni infiltrați” / „Suntem pregătiți să lansăm o schemă de finanțare specială” / „Să nu ne trezim că oprim boala, dar blocăm exporturile pentru doi ani”
Agribusiness
16 sept.
FOTO-VIDEO | Protestul ciobanilor din Piața Victoriei s-a încheiat, după discuțiile de la Palatul Cotroceni / MAI: Trei dosare penale, șase rețineri, amenzi de 46.000 de lei / Ministrul Agriculturii: Majoritatea oierilor nu au venit pentru conflicte cu jandarmii. Au fost oameni infiltrați
FOTO-VIDEO | Protestul ciobanilor din Piața Victoriei s-a încheiat, după discuțiile de la Palatul Cotroceni / MAI: Trei dosare penale, șase rețineri, amenzi de 46.000 de lei / Ministrul Agriculturii: Majoritatea oierilor nu au venit pentru conflicte cu jandarmii. Au fost oameni infiltrați
Agribusiness
16 sept.
Daniel Buda, europarlamentar: Exporturile de ovine din România s-ar putea debloca în maximum o lună. CE a oferit peste 1,3 milioane de doze de vaccin
Daniel Buda, europarlamentar: Exporturile de ovine din România s-ar putea debloca în maximum o lună. CE a oferit peste 1,3 milioane de doze de vaccin
Agribusiness
15 sept.
Guvernul, după protestul ciobanilor din Piața Victoriei: Exporturile de ovine pot fi reluate după aprobarea planului de către Comisia Europeană
Guvernul, după protestul ciobanilor din Piața Victoriei: Exporturile de ovine pot fi reluate după aprobarea planului de către Comisia Europeană
Recomandări
G4Media
GALERIE FOTO | „Neciobanii” de la protestul ciobanilor / Printre protestatari au venit susținători ai lui Călin Georgescu, ai AUR, antivacciniști, activiști RoExit și membri ai galeriilor de fotbal
Economedia
Topul angajatorilor din România: companiile cu cei mai mulți salariați. Firmele de stat și cele din sectorul auto au rămas cu mai puțini oameni în 2025
Mediafax Italia
PREMIERĂ MEDICALĂ. Doi pacienți au fost operați de medici aflați la peste 10 kilometri distanță!
Mediafax Spania
Copiii PRIMESC 100 DE EURO pentru ochelari de vedere! Programul a fost deja implementat de Ministerul Sănătății din Spania
CSID
11 ani de chimioterapie pentru un cancer care nu exista. Descoperirea care i-a schimbat viața
CSID
Gestul emoționant făcut de Nick Rădoi la capela unde a fost depusă Mădălina Apostol. Ce a adus pentru regretata sa iubită