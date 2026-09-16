Max și Cristina au transformat deșeurile locale într-un afacere sustenabilă și profitabilă în Gran Canaria, Spania. Folosind zaț de cafea colectat de la localuri și foste containere maritime de transport, cei doi produc ciuperci proaspete pe tot parcursul anului, obținând un profit de până la 5 euro pe kilogram, relatează Lecturas.

O afacere sustenabilă, cu zaț de cafea și containere maritime reciclate

Proiectul a luat naștere din dorința de a oferi un produs local proaspăt și de a aplica principiile economiei circulare pe o insulă dependentă de importuri. Cei doi colectează gratuit zațul de cafea de la restaurantele și barurile din zonă, salvând tone de materie organică ce ar fi ajuns direct la groapa de gunoi.

Ciupercile sunt cultivate în containere maritime scoase din uz. Fiind deja izolate, acestea mențin o temperatură internă stabilă, iar climatul blând din Insulele Canare ajută la reducerea considerabilă a consumului de energie.

Spre deosebire de ciupercile aduse de pe continent, producția lor ajunge direct pe piețele din Gran Canaria, garantând prospețime maximă pentru consumatori.

O afacere profitabilă

Dincolo de impactul ecologic, inițiativa s-a dovedit sustenabilă și din punct de vedere financiar. Afacerea le aduce între 4 și 5 euro pe kilogram, iar tinerii lucrează deja la optimizarea procesului pentru a reduce și mai mult costurile de producție.

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Deși se confruntă cu provocările specifice unei afaceri mici, birocrația și taxele administrative, Max mărturisește că satisfacția este incomparabilă: „Să recoltezi un produs, să vezi că are valoare adăugată și că oamenii îl mănâncă cu plăcere îți oferă o satisfacție personală mult mai mare decât munca în fața unui laptop”, a explicat acesta.

Cafea cu ciuperci medicinale

Planurile de viitor ale celor doi depășesc sfera ciupercilor proaspete. În colaborare cu prăjitoria locală Café Ortega, Max și Cristina au lansat deja un produs inovator: o cafea ecologică combinată cu pulbere de coama leului (Hericium erinaceus), o ciupercă recunoscută pentru proprietățile sale benefice.

Modelul lor demonstrează că resursele existente pot fi revalorificate inteligent, creând valoare economică și ecologică în cadrul comunității locale.