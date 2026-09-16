Am citit despre această rețetă zilele trecute. O doamnă chef italian, Roberta Cipri propunea această rețetă tradițională, rapidă și foarte bună, care poate fi pregătită cap-coadă într-o singură tigaie. Eram în pană de idei și mi-a fost utilă chiar pentru un prânz. Dar e perfectă și pentru cină (pentru că e comodă și rapidă), dar și pentru un brunch de weekend.

Uova in purgatorio (ouă în purgatoriu) presupune gătirea ouălor direct într-un sos bogat de roșii. Mai poți adăuga și altele, precum în rețeta Robertei, care pune și mozzarella și parmezan pentru un plus de cremozitate.

Ingrediente pentru ouă în purgatoriu

Ulei de măsline extravirgin și 1 cățel de usturoi

Sos de roșii, sare și piper negru

Ouă

Mozzarella și parmezan ras

Frunze de busuioc proaspăt

Pâine.

Preparare pas cu pas

Încinge puțin ulei de măsline într-o tigaie și rumeneste cățelul de usturoi. Adaugă sosul de roșii, potrivește de sare și piper, apoi lasă totul să fiarbă la foc mic timp de 10-15 minute. Sparge ouăle direct în sosul de roșii din tigaie. Adaugă bucăți de mozzarella deasupra. Acoperă tigaia cu un capac și lasă la foc mic timp de 5-6 minute, suficient cât albușurile să se închege, iar brânza să se topească apetisant. Oprește focul, presară parmezan ras și frunze proaspete de busuioc.

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Trucul bucătarului este simplu, nu uita de pâine

În timp ce mâncarea se află pe foc, prăjește câteva felii de pâine. Această rețetă se bazează pe tradiția italiană numită fare la scarpetta, obiceiul de a curăța tot sosul de roșii, gălbenușul moale și brânza topită din farfurie cu ajutorul unei bucăți de pâine. „A face scarpetta la acest preparat nu este o opțiune, ci o obligație”, subliniază Roberta.