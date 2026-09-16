Am citit despre această rețetă zilele trecute. O doamnă chef italian, Roberta Cipri propunea această rețetă tradițională, rapidă și foarte bună, care poate fi pregătită cap-coadă într-o singură tigaie. Eram în pană de idei și mi-a fost utilă chiar pentru un prânz. Dar e perfectă și pentru cină (pentru că e comodă și rapidă), dar și pentru un brunch de weekend.
Uova in purgatorio (ouă în purgatoriu) presupune gătirea ouălor direct într-un sos bogat de roșii. Mai poți adăuga și altele, precum în rețeta Robertei, care pune și mozzarella și parmezan pentru un plus de cremozitate.
În timp ce mâncarea se află pe foc, prăjește câteva felii de pâine. Această rețetă se bazează pe tradiția italiană numită fare la scarpetta, obiceiul de a curăța tot sosul de roșii, gălbenușul moale și brânza topită din farfurie cu ajutorul unei bucăți de pâine. „A face scarpetta la acest preparat nu este o opțiune, ci o obligație”, subliniază Roberta.
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