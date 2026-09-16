Protestul crescătorilor de ovine și caprine continuă miercuri, în Piața Victoriei, după confruntările de marți dintre unii manifestanți și jandarmi. Mai mulți ciobani au rămas peste noapte în fața Guvernului și spun că vor continua să ceară soluții concrete pentru problemele din zootehnie, în special pentru gestionarea focarelor de boli și redeschiderea exporturilor de ovine și caprine. Urmărește pe G4Food principalele momente ale protestului din Piața Victoriei:

UPDATE ora 10:44: Reprezentanții crescătorilor de animale, chemați la Cotroceni pentru discuții Reprezentanții crescătorilor de animale aflați la protest în Piața Victoriei au fost chemați la Palatul Cotroceni pentru a discuta lista de măsuri și revendicări depuse de fermieri.

ȘTIRE INIȚIALĂ

La primele ore ale dimineții, în Piața Victoriei se aflau aproximativ 70 de protestatari.

Un cioban venit din Lugoj spune că a ajuns în Capitală încă de marți și că a petrecut noaptea în mașină. El afirmă că fermierii vor să protesteze pașnic și cer autorităților măsuri concrete.

„Am venit de ieri. Nimeni nu vine să ne dea o soluție. Ne descurcăm foarte greu. Suntem obosiți, am stat toată noaptea aici. Venim de la Lugoj, vrem să nu ne mai fie omorâte animalele, să fie exportul deschis, să vină cineva să ne dea o soluție, ceva concret”, a declarat ciobanul pentru G4Food.

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Acesta spune că fermierii vor să muncească și să își continue activitatea în ferme.

„Noi vrem să fim pașnici, nu știu cine instigă, unii dintre ei pe aici caută să dezbine. Vrem să muncim, vrem să fim lăsați liberi să muncim”, a mai spus crescătorul de animale.

Ciobanul povestește că noaptea petrecută în Piața Victoriei a fost dificilă.

„Noaptea a fost foarte greu, să dormim în mașină. Jandarmii nu ne-au lăsat să dormim pe iarbă. Noi suntem obișnuiți să dormim pe iarbă”, a spus acesta.

Întrebat dacă fermierii vor rămâne mai multe zile în Piața Victoriei, ciobanul a explicat că au în continuare animale și activități de care trebuie să se ocupe.

„Noi avem și de lucru acasă, încă mulgem animale, încă facem brânză, avem de lucru. Nu avem iarbă, nu avem fân, nimeni nu ne crede”, a afirmat el.

Referindu-se la incidentele de marți, ciobanul a spus că escaladarea conflictului nu a fost o soluție și a relatat că și el ar fi fost afectat de intervenția jandarmilor.

„Ieri au escaladat lucrurile. Nu erau bune escaladările, nu sunt omenești. Jandarmii nu trebuiau să dea cu spray. Am fost dat și eu, fără să fac nimic, fără să fiu de vină”, a declarat crescătorul de animale.

Fermierii cer, între altele, redeschiderea exporturilor de ovine și caprine și soluții pentru gestionarea focarelor de boli la animale. Protestatarii solicită, de asemenea, o discuție cu reprezentanții Guvernului.