VIDEO | După 11 ani la Bruxelles și cariere în IT și publicitate, Ovidiu și Mădălina s-au întors în România și au preluat o afacere cu biscuiți: „Cred că România e cel mai bun mediu pentru noi să facem ce facem în momentul acesta”

Ovidiu și Mădălina Minut au plecat din România în urmă cu 11 ani și și-au construit cariere în Bruxelles, în IT, publicitate și marketing. În 2025, au revenit în țară și au preluat LaBiscuiterie, o afacere cu biscuiți și crackers pe care au mutat-o din Deva în județul Neamț. Povestea lor face parte din seria „Cei care se întorc”, realizată de Economedia.

Cei doi au schimbat radical traseul profesional: Bruxelles-ul pentru viața la sat, statutul de angajat pentru antreprenoriat și domeniile în care aveau experiență pentru producția alimentară.

De la Work&Travel la Bruxelles

Povestea plecării a început în 2013, când Mădălina și Ovidiu au ajuns în Statele Unite prin programul Work&Travel. Experiența din Colorado nu i-a convins însă să rămână.

„Ca oricărui român ajuns pe continentul tuturor posibilităților, ne-a trecut prin minte și ideea că vrem să rămânem. Dar Statele Unite nu ne-au convins deloc”, povestește Mădălina.

Ulterior, ea a plecat la Bruxelles pentru un internship. Acesta s-a transformat într-un contract pe perioadă nedeterminată, iar Bruxelles-ul a devenit casa familiei.

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Mădălina a lucrat în publicitate și marketing, inclusiv pentru Politico.eu. Ovidiu a plecat din România ca inginer constructor și s-a reprofilat în IT.

„Am plecat din România ca inginer constructor, m-am întors IT-ist, ca să fac biscuiți”, rezumă el parcursul profesional.

Integrarea lui în Belgia a fost mai dificilă. A învățat flamanda, a urmat studii de reconversie în IT în România și a făcut naveta între cele două țări timp de aproximativ un an și jumătate.

În total, cei doi au petrecut 11 ani la Bruxelles și au devenit părinți.

De ce au decis să se întoarcă

Decizia revenirii în România a fost inițial mai ales a lui Ovidiu. Pentru Mădălina, ideea a fost mai greu de acceptat.

„Mi-am dat seama că, pe termen lung, cu toate că avem amândoi cetățenie belgiană, nu sunt belgian. Și nu voi fi niciodată”, spune Ovidiu.

Cei doi simțeau că s-au integrat în mediul internațional al Belgiei, dar nu și în comunitatea locală. În plus, după ce au devenit părinți, au început să privească diferit siguranța și viața din Bruxelles.

Mădălina spune că orașul s-a schimbat în anii în care au locuit acolo și a devenit, în opinia ei, mai puțin sigur și mai murdar.

România a început să pară și un loc potrivit pentru a încerca antreprenoriatul.

„Cred că România e cel mai bun mediu pentru noi să facem ce facem în momentul acesta”, spune Ovidiu.

Cum au ajuns să facă biscuiți

Cei doi știau că vor să intre în antreprenoriat, dar nu știau în ce domeniu.

„Știam sigur că nu vreau IT”, spune Ovidiu.

După mai multe căutări și negocieri, au găsit LaBiscuiterie, o afacere pornită la Deva cu aproximativ opt ani înainte de preluare. Au decis să cumpere compania și brandul și să mute producția în județul Neamț, aproape de locul de baștină al lui Ovidiu.

„Cumva, am ajuns la afacerea asta, care părea că are fix nevoie de noi”, explică el.

Familia s-a mutat în România în 2025, iar producția se desfășoară acum la Tămășeni. Cei doi locuiesc în apropiere, în Săbăoani.

LaBiscuiterie produce biscuiți, crackers și sărățele, cu 33 de produse în portofoliu. Compania se poziționează în zona produselor vegane și pune accent pe liste de ingrediente scurte și ingrediente naturale, potrivit proprietarilor.

„Ca atunci când schimbi șoferul în mers”

Preluarea afacerii a venit cu o perioadă intensă de tranziție. Producția trebuia mutată, iar angajații trebuiau formați pentru noul spațiu.

„E ca atunci când încerci să schimbi șoferul din mers. Trebuie să înveți pe loc și să conduci și să-ți dai seama cum schimbi șoferul și cum își pune centura. E normal să fie mult haos în perioada respectivă”, spune Ovidiu.

Cei doi au analizat inclusiv istoricul financiar al afacerii și sursele de venit ale fostului proprietar, pentru a separa activitatea de producție de biscuiți și crackers de celelalte activități.

Ovidiu spune că unul dintre avantajele preluării a fost existența unei piețe și a unor clienți, dar procesul de due diligence a fost esențial.

„Cred că e mult mai simplu să începi o afacere de la zero. Din punct de vedere fiscal, al trecutului, e mult mai simplu. Dar depinde și de cât de repede vrei să te miști”.

Cât au investit în afacere

Noua producție din Neamț a început efectiv în mai 2025. Spațiul este închiriat, iar investiția inițială a fost concentrată în echiparea unității.

Ovidiu estimează că echiparea unui astfel de spațiu poate ajunge la aproximativ 100.000 de euro, însă investiția totală continuă să crească prin costurile cu stocurile, materiile prime și serviciile necesare.

Finanțarea a venit inițial de la familie și prieteni.

„Am investit mai întâi noi și familiile noastre, cu împrumuturi pe termen mai scurt sau mai lung de la prieteni și apoi de la cunoștințe”, spune Mădălina.

„În continuare finanțăm noi”, adaugă Ovidiu.

În primele luni, cei doi au ajustat prețurile și au analizat costurile produselor. Potrivit lui Ovidiu, unele produse erau vândute anterior în pierdere, iar acest lucru era compensat prin alte activități ale fostului proprietar.

În prezent, pachetele de 120 de grame de biscuiți sunt vândute pe site cu prețuri între 16 și 19,8 lei.

95% din producție merge către clienți B2B

Aproximativ 95% din producție este vândută în B2B, către băcănii și cafenele. Compania are și vânzări prin propriul site.

Inodelisia, societatea care operează brandul LaBiscuiterie, a încheiat anul 2025, an de tranziție și transfer, cu o cifră de afaceri de aproximativ 934.000 de lei și un profit de 82.400 de lei. Compania avea trei salariați și datorii de 434.000 de lei.

Cei doi spun că, după preluare, afacerea a crescut și pregătesc o extindere.

Planul include o nouă hală de producție, realizată parțial cu fonduri europene. Spațiul ar urma să fie de aproximativ trei ori mai mare decât actuala unitate.

„La nivel de producție ar trebui să fie de 10 ori producția pe care o avem în momentul acesta. Sperăm ca în următorii doi ani și jumătate să finalizăm proiectul acesta”, spune Ovidiu.

România, după 11 ani: „Am fost plăcut surprinsă”

Revenirea în țară a venit și cu surprize pentru Mădălina. Ea spune că a plecat în 2014 cu o imagine foarte critică asupra României și s-a întors cu așteptări reduse.

„E o diferență enormă între România, versiunea din 2014, când am plecat eu, până la 2025, când am revenit”, spune ea.

A observat schimbări în infrastructură, în comunități și în ceea ce privește curățenia din localități. Spune însă că domeniul medical și relația cu instituțiile sunt încă zone în care mai este nevoie de progrese.

„Sunt niște progrese pe care trebuie să le apreciezi. Nu se așteaptă nimeni ca o țară să devină peste noapte fruntașă în nu știu ce industrie”, afirmă Mădălina.

Pentru familie, mutarea la sat a însemnat și un alt ritm de viață, cu mai puțin trafic, mai mult aer liber și apropiere de bunici.

A meritat întoarcerea?

Pentru Ovidiu, răspunsul este clar: „A meritat să plecăm din România și clar a meritat să ne întoarcem. Nu există un loc perfect. Contează unde te simți tu bine și unde crezi că ar trebui să fii fix în momentul respectiv”.

Copiii s-au adaptat rapid la noua viață. Iar relația cu bunicii a fost unul dintre argumentele importante pentru revenirea în România.

Acum, după mai bine de un an de la mutare și de la preluarea afacerii, familia spune că vrea să rămână și să dezvolte producția de biscuiți în Neamț.

„Acum nu renunțăm deloc la ideea de a rămâne în țară”, spune Ovidiu.