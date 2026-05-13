VIDEO: Secretul unui pește fraged și gustos la cuptor, explicat de „Don Mariano”: „Usturoiul trebuie zdrobit, nu pisat”

13 mai 2026, Rețete
Foto Dreamstime / G4Food
După varianta la grătar, unul dintre cele mai simple și gustoase moduri de preparare a peștelui rămâne cuptorul, spune Marian Cuzdrioreanu, antreprenor în industria pescărească, fondatorul brandului Victorița Pescărița și președinte RO-FISH, cunoscut drept „Don Mariano”. Într-un interviu acordat G4Food, acesta explică pas cu pas cum pregătește peștele la cuptor și care sunt detaliile care fac diferența în gustul final.

Potrivit lui Marian Cuzdrioreanu, principiul rămâne același ca în cazul preparării pe grătar: ingrediente puține, simple și cât mai mult respect pentru gustul natural al peștelui. (vezi aici și alte rețete cu pește de la Don Mariano)

Ingredientele simple care fac diferența

Pentru varianta la cuptor, antreprenorul recomandă o combinație simplă, construită în jurul aromelor mediteraneene.

„Mergem la varianta la cuptor.

Același lucru ca la cel la grătar, numai că aveți în felul următor: ulei de măsline, sare, piper, usturoi zdrobit – zdrobit, nu pisat.

Puteți să puneți și ardei gras, roșii – de pildă roșii cherry, tăiate pe din două – și îl dați la cuptor.”

Potrivit acestuia, inclusiv modul în care este pregătit usturoiul influențează gustul final.

Detaliul important legat de lămâie

Mulți oameni adaugă lămâie direct peste pește, însă „Don Mariano” atrage atenția asupra unui detaliu care poate schimba complet preparatul.

„Unii pun și lămâie, dar fără coajă, pentru că amărește.”

Pentru un plus de aromă, acesta recomandă și vin alb sec.

„Puteți adăuga și jumătate de pahar de vin alb sec.”

Cum trebuie gătit

Potrivit antreprenorului, preparatul trebuie lăsat suficient cât alcoolul să se evapore, iar peștele să își lase sucul în tavă.

„Lăsați să se evapore alcoolul, iar preparatul se gătește aproximativ 20 de minute la 180 de grade.”

Cu câteva minute înainte de final, recomandă încă un pas important.

„Înainte cu 5 minute de final, adăugați pătrunjel tocat mărunt și mai turnați din sosul format peste pește.”

Rezultatul, spune acesta, este unul simplu, dar extrem de gustos.

„Vreau să vă spun că este o grozăvenie.”

„Nu facem ceva cu pește, ci pește cu ceva”

Rețetele simple și accentul pus pe ingredientul principal stau la baza întregului concept Victorița Pescărița, businessul de familie dezvoltat în jurul peștelui și al preparatelor pescărești tradiționale.

Modelul include restaurantul, producția și participarea la evenimente culinare, acoperind întregul traseu — de la materia primă până la preparatul final.

Conceptul este definit chiar de Marian Cuzdrioreanu printr-o formulă devenită reprezentativă pentru brand:

„Nu facem ceva cu pește, ci pește cu ceva.”

Materialul face parte din seria de interviuri G4Food dedicate industriei HoReCa. Episodul complet, în care Marian și Costin Cuzdrioreanu vorbesc despre dezvoltarea afacerii și schimbarea obiceiurilor de consum, poate fi urmărit pe platformele G4Food.

