Cantitatea de pesticide vândută în Uniunea Europeană a crescut în 2024, după doi ani consecutivi de scădere, arată Agerpres. Datele publicate de Eurostat arată că în statele membre au fost comercializate aproximativ 316.000 de tone de pesticide anul trecut. Comparativ cu 2023, volumul vânzărilor a crescut cu 8%. Chiar și în aceste condiții, nivelul rămâne sub cel înregistrat în urmă cu mai bine de un deceniu.

Potrivit Eurostat, în 2011 au fost vândute aproape 351.000 de tone de pesticide în Uniunea Europeană. Asta înseamnă că nivelul din 2024 este cu aproximativ 12% mai redus față de cel din urmă cu 13 ani.

Fungicidele și erbicidele domină piața europeană

Cele mai mari volume comercializate în Uniunea Europeană au provenit din categoria fungicidelor și bactericidelor. Acestea au reprezentat 40% din totalul vânzărilor de pesticide din 2024.

Pe locul al doilea s-au situat erbicidele și produsele pentru distrugerea buruienilor, cu o pondere de 35%. Insecticidele și acaricidele au reprezentat aproximativ 17% din total.

Datele reflectă structura agriculturii europene și tipurile de culturi dominante în statele membre. Fungicidele sunt utilizate intens în culturile cerealiere, viticole și horticole, în timp ce erbicidele sunt esențiale pentru controlul buruienilor în marile exploatații agricole.

Cele mai mari ponderi ale vânzărilor de pesticide au fost înregistrate în statele cu cele mai mari sectoare agricole din Uniunea Europeană. Franța a fost responsabilă pentru 22% din totalul vânzărilor de pesticide din UE în 2024. Spania a urmat cu 19%, Germania cu 14%, iar Italia cu 13%. Cele patru state concentrează o parte importantă a producției agricole europene și utilizează suprafețe extinse pentru culturi cerealiere, horticole și viticole. Împreună, aceste țări au generat aproape 70% din vânzările totale de pesticide la nivelul Uniunii Europene.

România a redus consumul față de 2011

Datele Eurostat arată diferențe importante între statele membre în perioada 2011–2024. Dintre cele 21 de state membre pentru care există date disponibile, 14 au raportat scăderi ale vânzărilor de pesticide. Cele mai severe reduceri au fost înregistrate în Republica Cehă, unde vânzările au scăzut cu 44%, urmată de Italia cu minus 43%, Irlanda, cu minus 42% și Portugalia cu minus 40%.

În cazul Romania, scăderea a fost de aproximativ 20% comparativ cu 2011.

Reducerea consumului de pesticide este influențată de mai mulți factori. Printre aceștia se numără noile reguli europene privind utilizarea substanțelor chimice, extinderea agriculturii sustenabile și presiunea pentru reducerea impactului asupra mediului.

Creșteri, în unele țări

Nu toate statele membre au înregistrat însă scăderi. În cinci țări europene, vânzările de pesticide au crescut în perioada analizată. Cea mai mare creștere a fost raportată în Letonia, unde avansul a ajuns la 68%. Au urmat Austria cu o creștere de 52% și Lituania cu un avans de 35%.

Evoluțiile diferite dintre state reflectă structura agriculturii locale, dimensiunea exploatațiilor și tipurile de culturi cultivate.

Uniunea Europeană încearcă de mai mulți ani să reducă dependența agriculturii de pesticide chimice. Strategiile europene privind biodiversitatea și sistemele alimentare sustenabile urmăresc limitarea impactului asupra solului, apei și polenizatorilor. În același timp, fermierii europeni avertizează că reducerea rapidă a pesticidelor poate afecta productivitatea și competitivitatea agriculturii europene, mai ales în contextul schimbărilor climatice și al creșterii presiunii dăunătorilor.

Datele Eurostat arată că, deși tendința pe termen lung rămâne una descendentă, anul 2024 a adus o revenire a vânzărilor de pesticide în Uniunea Europeană, semn că tranziția către o agricultură cu mai puține substanțe chimice rămâne un proces complicat și inegal între statele membre.