Pentru Costin Cuzdrioreanu, reprezentantul noii generații din spatele business-ului Victorița Pescărița, mâncarea nu înseamnă doar tehnică sau rețete executate corect. Într-un interviu acordat G4Food, acesta vorbește despre legătura profundă dintre gust, emoție și memorie și explică de ce oamenii caută, de fapt, o stare atunci când mănâncă.

„Consumatorul de pește, de multe ori, nu știe ce vrea. Dar oamenii, de-a lungul timpului, și-au dezvoltat un gust. Iar gustul, mie îmi place să cred, este gustul iubirii. Nu ai cum să concurezi cu gustul iubirii mamei”.

Acesta spune că, atunci când vine vorba despre cele mai importante amintiri culinare, preparatele făcute de mama sa rămân imposibil de egalat și că experiența nu ține doar de gustul propriu-zis, ci și de starea pe care mâncarea o transmite.

„Adică și pe mine, dacă mă întrebi acum care este cel mai bun preparat pe care l-am mâncat în viața mea, nu este ce fac eu — este ce face mama mea. Pentru că, în momentul în care iau o îmbucătură și închid ochii, mă simt în siguranță.

Simt că e ceva cald și frumos. Și atunci grijile dispar și totul devine bucurie… îmi place să spun «bucurie în burtică».

Totul e sigur, pentru că mâncarea îmi oferă energie și ceea ce am nevoie ca să-mi duc zilele mai departe. Și, revenind, nu pot să concurez cu preparatele mamelor. Pot doar să ofer un preparat corect și, prin emoția pe care o transfer produsului…

Pentru că noi facem, de fapt, un transfer de emoție. Oamenii, de multe ori, nu înțeleg, dar omul sfințește locul.”

De la business de familie la comunitate online

Costin Cuzdrioreanu a devenit cunoscut și în social media pentru stilul autentic în care se filmează mâncând pește, fără plating sofisticat sau prezentări exagerate.

Clipurile sale au atras rapid atenția tocmai prin naturalețe și prin accentul pus pe experiența reală din spatele preparatelor.

Materialul face parte din seria G4Food dedicată industriei HoReCa.

