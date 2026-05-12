O variantă excelentă și sănătoasă de compot, mai ales că este făcut fără zahăr, deoarece cireșele sunt deja destul de dulci. Este o poftă doar, am făcut așa un borcănel de compot de cireșe, pe care îl vom consuma imediat. Pentru conserve care trebuie păstrate timp îndelungat facem cantitate mai mare și ar fi bine să punem și zahăr, care e conservant. Facem mai prin iunie, când scad prețurile la cireșe.

Compot rapid, care se consumă imediat. Și e fără zahăr

Spală bine cireșele și îndepărtează codițele. Poți lăsa sâmburii sau îi poți scoate dacă preferi.

Pune cireșele în cratiță și adaugă apă cât să le acopere bine.

Adaugă un baton de scorțișoară, puțină esență de vanilie (opționale ambele) și 2-3 felii de lămâie.

Fierbe-le aproximativ 10-12 minute la foc mediu. Cireșele au nevoie de acest timp pentru ca apa să se coloreze intens și pielița lor să se înmoaie ușor fără să crape de tot.

Dacă alegi să pui zahăr sau îndulcitor, fierbe întâi apa cu condimentele, lămâia și zahărul timp de 5-10 minute, apoi adaugă cireșele și mai fierbe-le încă 10 minute.

Se poate păstra la frigider timp de 3-4 zile. Este delicios și rece, direct din frigider.

Compot de cireșe (conserve pe termen lung)

Pentru a păstra gustul verii și peste iarnă va trebuie totuși să pui zahăr.

Ingrediente: La 1 kg de cireșe (cu sau fără sâmburi), folosește între 5 și 10 linguri de zahăr, în funcție de cât de dulci sunt fructele și de gust.

Siropul: La 800 ml de apă, adaugă zahărul, un baton de scorțișoară, vanilie (la fel, dacă vrei, e ok și fără ele) și feliile de lămâie. Fierbe siropul 5-10 minute până se dizolvă zahărul și aromele se întrepătrund.

Asamblare: Așază cireșele spălate în borcane sterilizate (umple-le cam 3/4 din volum). Toarnă siropul fierbinte peste ele.

Pasteurizare: Închide borcanele ermetic. Pune-le într-o oală cu apă (cu un prosop de bucătărie pe fundul oalei) și fierbe-le (pasteurizează-le) timp de 20-25 de minute din momentul în care apa dă în clocot.

Depozitare: Lasă-le să se răcească lent, cu capacul în jos, înpachetate într-o pătură. Etichetează-le și depozitează-le într-un loc răcoros și întunecat.

Lămâia nu este doar pentru aromă, ci ca fructele să nu se oxideze.