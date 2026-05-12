VIDEO De ce dietele stricte nu funcționează: abordarea care schimbă complet relația cu mâncarea / Marius Ionuț Butnaru: „Nu vreau să creez dependență, vreau să-i învăț să zboare”

12 mai 2026, Video
Foto Dreamstime / G4food
Planurile alimentare rigide, cu meniuri fixe și liste interminabile de interdicții, sunt tot mai des înlocuite de o abordare flexibilă, bazată pe educație și schimbări sustenabile. În podcastul „Fântâna de sănătate”, de la G4Food, antrenorul personal Marius Ionuț Butnaru explică de ce autonomia alimentară este mai importantă decât respectarea perfectă a unui plan.

Fost militar cu peste 25 de ani de experiență și antrenor personal de mai bine de un deceniu, Butnaru spune că unul dintre obiectivele sale principale este ca oamenii să învețe să se descurce singuri, fără să devină dependenți de reguli stricte sau de monitorizare permanentă.

„Nu vreau să creez dependență”

Antrenorul spune că rolul lui nu este să țină clienții captivi într-un sistem rigid, ci să îi ajute să înțeleagă mecanismele din spatele antrenamentelor și alimentației.

„Eu dacă aș fi un om cu resurse limitate, aș angaja un antrenor două luni să mă învețe exercițiile respective. Chiar dacă o să vorbim despre tema asta, e una dintre strategiile mele privind colaborarea cu clienții. Adică mie nu-mi place să creez dependență. Prefer să-i învăț să zboare și să spună altora despre mine.”

Fără meniuri fixe și reguli rigide

Aceeași filosofie se aplică și în alimentație. În locul unor programe stricte de tipul „la ora X mănânci Y”, Butnaru preferă să pornească de la realitatea fiecărui client și de la obiceiurile deja existente.

„Eu nu le dau niște planuri de mâncat fixe. Nu sunt cu ‘la opt dimineața mănânci asta’. În principiu, prima oară facem o evaluare. Îmi place să zic: ok, la momentul X mănânci așa, așa, așa. Îi pun o perioadă să-mi scrie în fiecare zi ce mănâncă și apoi îi spun: uite, aici e primul lucru mic pe care aș vrea să-l schimbi.”

Schimbările mici sunt cele care rezistă

Potrivit antrenorului, transformările radicale pot funcționa temporar, dar rareori devin sustenabile. În schimb, modificările mici și constante sunt cele care se transformă în obiceiuri reale.

„Dar schimbăm un singur lucru mic, ca să nu-i explodeze capul omului. Și ușor-ușor transformăm chestia asta în practici, după care le transformăm în obiceiuri care se duc pe termen lung. Adică să fie lucruri care rămân pentru viață și care să nu devină un stres sau o anxietate.”

„Fac educație nutrițională”

În locul controlului permanent, Butnaru promovează educația nutrițională și înțelegerea mecanismelor din spatele alimentației.

„Îmi place să spun că fac educație nutrițională. Eu îi învăț despre buget caloric, despre macronutrienți, despre micronutrienți. Discutăm și în funcție de exigențele antrenamentului. Le mai trimit materiale să citească. Și îmi place să zic că atunci când ies la restaurant, știu ce să aleagă din meniu. Nu mai e nevoie să primească ordine.”

În opinia sa, succesul pe termen lung nu vine din respectarea perfectă a unei diete pentru câteva săptămâni, ci din capacitatea de a construi o relație mai relaxată și mai conștientă cu mâncarea.

Podcastul „Fântâna de sănătate” este realizat de nutriționistul Tania Fântână și poate fi urmărit integral pe site-ul G4Food, pe canalul de YouTube G4Food, precum și pe paginile oficiale de social media ale publicației.

