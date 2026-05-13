Peste 1.700 de persoane izolate pe un vas de croazieră ajuns în Bordeaux / Suspiciune de gastroenterită la bord

13 mai 2026, Articole / Reportaje
Imagine cu rol ilustrativ / foto Dreamstime
Peste 1.700 de persoane aflate la bordul unui vas de croazieră ajuns în Bordeaux sunt izolate după apariția unor suspiciuni de gastroenterită. Aproximativ 50 de pasageri au prezentat simptome digestive, iar autoritățile sanitare franceze au început verificările, potrivit Agerpres.

Peste 1.700 de persoane, inclusiv numeroși turiști britanici și irlandezi, se află în izolare la bordul unei nave de croazieră sosite marți seară în Bordeaux, în sud-vestul Franței.

Potrivit autorităților sanitare franceze, dintre cei 1.233 de pasageri, aproximativ 50 au prezentat simptome de gastroenterită.

La bord se află și 514 membri ai echipajului.

Un pasager în vârstă de 90 de ani a murit înainte ca vasul să ajungă în portul Brest.

Autoritățile verifică o posibilă infecție cu norovirus

Autoritățile sanitare franceze au anunțat că sunt efectuate teste pentru detectarea unei posibile infecții cu norovirus.

Primele analize efectuate la bord au exclus prezența virusului, însă investigațiile continuă la Centrul spitalicesc din Bordeaux.

Simptomele raportate au inclus vărsături și diaree, iar perioada de vârf a cazurilor a fost înregistrată pe 11 mai, când nava se afla în Brest.

Nu este exclusă nici o problemă alimentară

Autoritățile franceze spun că nu exclud ipoteza unei probleme alimentare.

În același timp, acestea au precizat că situația nu are legătură cu hantavirusul asociat recent cu moartea a trei pasageri de pe vasul MV Hondius.

Nava companiei Ambassador Cruise Line a plecat pe 6 mai din Insulele Shetland și a făcut escală la Belfast, Liverpool și Brest înainte să ajungă la Bordeaux.

Miercuri, vasul se afla încă în portul din Bordeaux și urma să plece ulterior spre Spania.

