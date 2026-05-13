Tot mai multe restaurante din Austria au început să perceapă taxe suplimentare pentru clienții care împart aceeași porție de mâncare. Practica, cunoscută drept „farfuria hoțului”, s-a extins în mai multe regiuni ale țării, iar în unele cazuri taxa pentru o farfurie goală poate ajunge la 11 euro, potrivit Mediafax.

O familie a descoperit regula după ce a vrut să împartă o pizza

O familie din districtul Grieskirchen a aflat despre această practică într-un mod neașteptat. Cei doi copii nu puteau termina o porție întreagă, iar părinții au vrut să comande o singură pizza pe care să o împartă.

Meniul restaurantului preciza însă clar: „Pizzele noastre se taxează pe persoană”, potrivit Daily Mail.

Cum prețurile pizzelor porneau de la 11 euro, familia ar fi ajuns să plătească aproape 40 de euro pentru ca cei doi copii să mănânce.

Tatăl, care a dorit să rămână anonim, a declarat că nu se aștepta la o astfel de politică.

Ce înseamnă „farfuria hoțului”

Practica este cunoscută în Austria sub numele de „farfuria hoțului” sau „farfuria parazitului”, notează en.as.com.

Ea apare atunci când grupurile comandă mai puține feluri principale decât numărul de persoane și solicită farfurii suplimentare pentru a împărți mâncarea.

Restauratorii spun că fenomenul a devenit tot mai frecvent după pandemie.

„Trebuie să atingi un nivel de venituri care să aibă sens”, a explicat Ernst Pühringer, președintele Diviziei de Turism din Salzburg.

Taxele diferă de la o regiune la alta

În Salzburg, taxa pentru o farfurie suplimentară este de aproximativ patru euro, însă în alte orașe suma poate fi mai mare.

Unele restaurante percep până la opt euro, iar cazul din Grieskirchen, unde suprataxa a ajuns la 11 euro, este unul dintre cele mai ridicate raportate până acum.

Practica s-a extins în toate provinciile austriece.

În august, purtătorul de cuvânt al sectorului gastronomic din Viena, Peter Dobcak, a declarat că mulți clienți ajunseseră să considere „de la sine înțeles serviciul complet la prețuri mici”.

Restaurantele spun că există și excepții

Proprietarii de restaurante susțin însă că nu toate situațiile sunt tratate la fel.

În unele cazuri, atunci când valoarea notei de plată justifică serviciul oferit, restaurantele renunță la suprataxă.