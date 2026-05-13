Pentru mulți oameni, mersul la sală este încă asociat mai ales cu slăbitul sau cu aspectul fizic. Însă, după 40 de ani, obiectivele reale ar trebui să fie altele, spune antrenorul personal Marius Ionuț Butnaru, invitat în podcastul „Fântâna de sănătate” de la G4Food.

Fost militar și antrenor cu peste 12 ani de experiență, acesta susține că antrenamentele de rezistență și menținerea masei musculare sunt esențiale pentru sănătate, mobilitate și independență pe termen lung.

„Mușchiul este organul longevității”

Butnaru spune că exercițiile cu greutăți sau cele de rezistență nu sunt importante doar pentru aspectul fizic, ci mai ales pentru funcționalitatea corpului.

„Îmi place să zic că antrenamentul cardio te duce către o viață mai lungă, iar antrenamentul cu greutăți sau de rezistență te duce către o viață mai bună. Ambele împreună te duc către cea mai bună variantă. Dacă ar fi să prioritizez una, primul ar fi antrenamentul de rezistență sau cu greutăți. Mușchiul este organul longevității. Pe lângă partea estetică, previne degradarea osoasă, osteoporoza, protejează articulațiile și repară metabolismul.”

Independența devine mai importantă decât estetica

Antrenorul spune că, odată cu înaintarea în vârstă, oamenii nu mai caută doar performanță sau imagine, ci independență și capacitatea de a se descurca singuri.

„Când suntem tineri, dorința noastră cea mai mare este să dominăm concurența, să fim mai puternici, mai buni. Odată cu vârsta, cea mai mare dorință a oricărui om devine independența funcțională. Adică să fii în stare să te joci cu copiii, să te ridici singur de pe scaun, să faci cumpărături, să cari niște sacoșe și să nu fii o povară pentru familie.”

„Funcționalitatea este mai importantă decât slăbitul”

Potrivit lui Butnaru, mulți oameni vin la sală cu obiective strict estetice, însă adevăratele beneficii apar atunci când corpul începe să funcționeze mai bine.

„Din punctul meu de vedere, aspectul ăsta este mai important decât partea de slăbit sau masă musculară. Oricum acestea vin la pachet. Eu le consider bonus, dar nu le consider prioritate. Am avut mulți clienți care mi-au spus că vor doar să slăbească, dar eu încerc mereu să le introduc și partea de funcționalitate.”

Cum ar trebui să înceapă un adult după 40 de ani

Antrenorul recomandă un mix între exerciții de rezistență și cardio, adaptate gradual și făcute corect din punct de vedere tehnic.

